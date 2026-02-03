Ya es oficial: Estos son los 8 cocineros que lucharán en Soria por ser el mejor cocinero de trufa del mundo

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Apenas quedan unas horas para que arranque una nueva edición de del VI Concurso Internacional ‘Cocinando con Trufa’, que se celebrará en la ciudad de Soria el próximo sábado 7 de febrero, dentro de un programa de actividades en torno a la promoción de la trufa como producto turístico y gastronómico de referencia, que se extenderá del 4 al 8 de febrero.

El evento, tras la edición ibérica del año pasado, regresa en 2026 con la intención de coronar al mejor chef de trufa del mundo. De esta forma, el concurso culinario contará con la participación de ocho equipos de cocineros, que han pasado por restaurantes estrellas Michelin, de primer nivel internacional, procedentes de ocho países diferentes, como son India, Tailandia, EE.UU, Austria, Brasil, Singapur, España y Portugal, que participa con el chef ganador de la edición Ibérica celebrada en 2025.

Estos son los 8 participantes:

1.-Desde India llegará Avinnash Vishaal Shyamsunder que es actualmente chef en ‘Farmlore’ (Singapur), tras su paso por los restaurantes ‘Frantzén’ (Suecia), ‘Benu’ y ‘Californios’ (EE.UU).

2.-Desde Tailandia llegará Baitong Kamares, propietaria de ‘Sanitwong’ donde combina tradición y gran defensora de la sostenibilidad y la cultura gastronómica.

3.-Maxwell Ross Smith es chef en ‘Le Baron Hills Country Club’, en EE.UU, en su búsqueda de la excelencia y el compromiso con la alta gastronomía.

4.-Desde Austria participará Carlos Maestre Sánchez, chef ejecutivo en ‘Pauli Restaurant Brasserie’ de Viena.

5.-Representando a Brasil, estará Diego Rafael Lastoria Carrilho, del restaurante ‘Mi Casa’.

6.-Representando a Singapur, llegará Lih Guah, chef y copropietario del restaurante ‘Journe’.

7.-El representante del equipo español será Pelayo Arroyo Pérez, chef vallisoletano del Grupo Hostelería Dársena.

8.- Por parte de Portugal participará el chef Diego Duarte Tonet, subchef en ‘The Yeatman Hotel’, con dos estrellas Michelin y campeón de la fase Ibérica de Cocinando con Trufa 2025.

JURADO

El VI Concurso Internacional ‘Cocinando con Trufa’ contará con un jurado profesional presidido por Martina Puigvert Puigdevall, que fue reconocida como Young Chef 2024 por la Guía Michelín y que cuenta con dos estrellas Michelin en su restaurante ‘Les Cols’, en Olot, Tarragona. Estará acompañada por un jurado compuesto por profesionales de la gastronomía, el turismo y la cocina, entre ellos Oscar García Marina, chef soriano del restaurante ‘Baluarte’, que trabaja ahora en un nuevo proyecto en Quintanarejo.

También formarán parte del jurado Omar Allibhoy, chef y fundador de ‘Tapas Revolution’; el periodista y comunicador gastronómico Jonatan Armengol; el presidente de la nueva Asociación de Truficultores Europeos, Michel Tournayre, que además es presidente de la Federación Francesa de Truficultores. Junto a ellos participará como jurado la periodista especializada en gastronomía Raquel Castillo Charfolet, crítica gastronómica y autora de guías de gastronomía.

El concurso contará con un jurado popular, formado por aficionados a la cocina y la gastronomía, seleccionados mediante sorteo entre las propuestas de los restaurantes padrinos sorianos y los participantes de los cursos de foodies y páginas de gastronomía, con el objetivo de fomentar la implicación del público y promover el conocimiento de la trufa negra entre los consumidores.