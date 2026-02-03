Reunión de trabajo entre Soria Ya y CSIF sobre sanidad, educación y empleo público

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria Ya ha mantenido este martes una reunión de trabajo con representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Soria, dentro del proceso de escucha activa que la plataforma sorianista está desarrollando para la construcción de su programa electoral de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. En el encuentro han participado el cabeza de lista de Soria Ya, Ángel Ceña, y el portavoz de la plataforma, Carlos Vallejo, junto al presidente de CSIF Soria, Enrique Guiu, y representantes de distintas áreas del sindicato.

Esta reunión se suma a los encuentros ya mantenidos por Soria Ya con representantes del comité de trabajadores del Ayuntamiento de Soria, el comité de empresa de Tableros Losán, y los sindicatos UGT, SAECYL y CCOO, con el objetivo de incorporar al programa electoral las demandas reales de los trabajadores y de los distintos sectores de la provincia.

Durante la reunión de los sorianistas con CSIF se han abordado de forma detallada los principales problemas que afectan a la sanidad, la educación y el empleo público en Soria, coincidiendo ambas partes en la necesidad de incrementar la financiación de la Atención Primaria y la Atención Especializada, ampliar las plantillas orgánicas y garantizar una cobertura ágil y eficaz de las bajas, algo que actualmente no se está produciendo o se hace con retrasos injustificables.

En el ámbito sanitario, se ha puesto sobre la mesa la situación del Hospital Virgen del Mirón, reclamando que no se pierdan los cerca de cien puestos de trabajo asociados al centro y que se defina un uso claro y útil para estas instalaciones, apostando por la creación de un servicio sociosanitario de referencia. Asimismo, se ha señalado la necesidad de mejorar la gestión de las bolsas de empleo y de poner fin al uso de comisiones de servicio cuando existe un concurso abierto y permanente para la provisión de plazas.

En materia educativa, se ha destacado la elevada tasa de interinidad en Soria y en el medio rural, reclamando criterios específicos e incentivos que permitan cubrir de manera más estable los puestos docentes en la provincia. También se ha subrayado la importancia de reforzar el apoyo psicológico al alumnado, a las familias y al profesorado, así como la necesidad de avanzar en las obras pendientes en infraestructuras educativas, como el centro escolar de Golmayo, el comedor del CRA Río Izana o el colegio de Los Royales, preguntándose cuándo se materializarán los anuncios realizados por la Junta de Castilla y León.

La reunión ha servido también para analizar cuestiones relacionadas con la carrera profesional, la implantación de un concurso abierto y permanente para funcionarios y la cobertura efectiva de las plazas cuando se producen bajas. De manera específica, se ha abordado la grave situación de personal en la Residencia de Los Royales, con ratios muy por debajo de la media y proyectos de ampliación paralizados desde hace años, lo que está afectando tanto a trabajadores como a usuarios.

Por último, en el ámbito de la administración local, se ha señalado la incoherencia de la gestión del Ayuntamiento de Soria, con una administración municipal claramente degradada, sin Relación de Puestos de Trabajo, sin actualización del convenio colectivo y con importantes carencias organizativas. En cuanto a la Diputación Provincial, se ha puesto de manifiesto la incongruencia de externalizar servicios que deberían ejecutarse desde la propia administración, a pesar de contar con personal suficiente y cualificado.

Desde Soria Ya se ha valorado positivamente el encuentro y la coincidencia en muchos de los diagnósticos planteados, reafirmando el compromiso de la plataforma con un programa electoral construido desde el territorio, con la participación de los agentes sociales y económicos, adaptado a la realidad de una provincia como Soria, que no puede seguir siendo tratada con criterios ajenos a su situación demográfica y territorial.