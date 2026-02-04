La Capital
El niño meón de La Dehesa de Soria deberá volver al 'hospital'
La estatua vuelve a lucir desperfectos apenas cuatro meses después de su reposición
La fuente del niño meón de la Dehesa lleva unos meses para olvidar. Cuando arrancaba el pasado mes de junio la imagen fue completamente destrozada por unos vándalos. El Ayuntamiento de Soria procedió a su reparación y volvió al parque a finales del pasado mes de noviembre. Hoy el meón vuelve a tener desperfectos y tendrá que volver a pasar por el 'taller'.
Soria
Vandalismo en Soria: destruyen la estatua del meón de la Dehesa
Heraldo-Diario de Soria
Una vez más, Soria Patrimonio alertó del estado de la imagen esta mañana para disgusto de los sorianos. Aún se desconoce si los desperfectos han sido causados por las inclemencias meteorológicas de las últimas semanas o hay otro episodio de vandalismo.