Jornada de donación de sangre este viernes en la Delegación Territorial de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Delegación Territorial de Soria de la Junta de Castilla y León, a través del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, acogerá una nueva jornada de donación de sangre el viernes 6, en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, a fecha de este miércoles, alerta, de nuevo, de la insuficiencia de sangre en las reservas de todos los grupos sanguíneos en la Comunidad autónoma. Encontrándose los grupos A+, A-, B-, AB+ y AB y 0- en alerta amarilla, por lo que son necesarias donaciones en los próximos días. Los grupos B+ y 0+ se hallan en un nivel óptimo, lo que significa que continúa siendo necesaria su donación de manera habitual, informa Ical.

Los requisitos y recomendaciones para poder ser donante de sangre son: tener entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilogramos; gozar de buena salud y desayunar bien, teniendo en cuenta que la jornada de donación se desarrollará en horario de mañana.

La Hermandad de Donantes insistió en la importancia de la donación para poder disponer de los productos sanguíneos necesarios en la práctica diaria y en los procedimientos hospitalarios. Estos productos son el soporte de muchos tratamientos que mejoran la atención y la vida de los pacientes.

“Cabe destacar varias razones adicionales, como crear conciencia entre los familiares, pacientes y amigos en la transmisión de la importancia de la donación. Así como generar un espíritu de responsabilidad y solidaridad en la ayuda a los enfermos necesitados y contribuir al suministro de sangre para mantener unas reservas regionales que permitan afrontar cualquier necesidad en cualquier momento”, agregó.

Además de la jornada de donación programada para este viernes 6 en la Delegación Territorial, que el punto fijo de donación de sangre y plasma en Soria se sitúa en la sede del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCyL), en el Parque de Santa Clara s/n, los lunes de 15.00 a 21.00 horas, y martes y miércoles de 9.00 a 15.00 horas.

El autobús de donación de sangre también estará el día 5 de febrero en la plaza Mariano Granados de la capital soriana, de 8.45 a 14.15 horas.

En el resto de la provincia y durante este mes de febrero, las donaciones podrán realizarse en Navaleno, el día 12, en el Consultorio Médico en horario de 16.15 a 20.45; el día 13 en Duruelo de la Sierra, en el Consultorio Médico en horario de 16.30 a 20.30; en Almazán el día 19, en el Centro de Salud en horario de 16 a 21 horas; y en El Burgo de Osma, el día 20, en el Centro de Salud en horario de 16.30 a 20.30 horas.