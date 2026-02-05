Alerta al tráfico en Soria: las balsas de agua y la nieve complican la conducción en dos carreteras

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Alerta a los conductores que circulen o vayan a hacerlo por la carretera SO-820, en Soria, y también por la SO-830, entre Vinuesa y el límite con La Rioja. La incesante lluvia caída en las últimas jornadas unido al deshielo han provocado la formación de enormes balsas de agua en algunos tramos de la primera vía, lo que obliga a extremar la precaución.

Mientras, en la segunda es necesario el uso de cadenas y hay restricción para vehículos. Ambas pertenecen a la red autonómica.

Son las dos únicas carreteras con algún tipo de advertencia para el tráfico en el último parte de la Junta de Castilla y León (11 horas). Los tramos con balsas puntuales en la citada vía en los que hay que tener cuidado son los siguientes:

SO-820. De la Nacional 111 a Sotillo del Rincón. Precaución por inundación con balsas puntuales.

Precaución por inundación con balsas puntuales. SO-820. De Sotillo del Rincón a la SO-810 , entre el 22.45 22.53. Carretera inundada con balsas puntuales

, entre el 22.45 22.53. Carretera inundada con balsas puntuales SO-820. De la SO-810 a Vinuesa (SO-830) , entre el 33.8 33.9. Inundación con balsas puntuales

, entre el 33.8 33.9. Inundación con balsas puntuales SO-820. De Vinuesa (SO-830) a Molinos de Duero (CL-117), del kilómetro 33.9 36.2. Precaución por inundación con balsas puntuales.

Por otro lado, la carretera SO-830 entre Vinuesa (SO-820) al límite de la Comunidad con La Rioja, exige cadenas y está cerrada al tráfico para camiones.