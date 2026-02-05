Ríos desbordados y zonas intransitables: las imágenes que dejan las inundaciones en Soria

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha activado a primera hora de este jueves la alerta amarilla y pide precaución, vigilancia y mantenerse informado en todo momento para conocer la situación de los cauces.

En la zona de la comunidad de Herrera, algunas zonas han sido cortadas al tráfico por el peligro de crecidas del río Lobos, varias personas se acercaban al puente de los siete ojos o el acceso a Arganza, el cual era inaccesible, a contemplar la sobrecogedora crecida del río.

Varios puntos de la provincia mantienen la vigilancia, en Golmayo el acceso al puente sigue cortado por el desbordamiento del río y en Salduero ya viven la situación que arrastran año tras año en la que las viviendas aledañas al río están inundadas temiendo aún la crecida del Duero por el deshielo.

La situación es de riesgo y es posible que las crecidas continúenMARIO TEJEDOR Inundaciones en la provincia de Soria

