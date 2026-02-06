La Diócesis de Osma-Soria anuncia "noticias" la próxima semana sobre la ermita del Mirón

El administrador diocesano de Osma-Soria, Gabriel Ángel Rodríguez, ha anunciado este viernes en la Casa Diocesana, a preguntas de los periodistas, que la semana que viene "habrá noticias" sobre la ermita del Mirón, tras la reunión mantenida el jueves entre representantes de la Diócesis, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Soria.

Rodríguez ha reconocido en torno a la desafortunada actuación sufrida en el templo, con la imagen grotesca de los angelotes como 'símbolo', que "ha habido demasiados espacios de silencio", aunque ha subrayado que "es fácil de solucionar", y lo ha achacado a "cuestiones técnicas".

En este punto, ha señalado que "confiamos en llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León" para que se pueda ejecutar la rehabilitación interior del templo después de la chapuza de la primera intervención, en la que se contrató a una empresa de pinturas en general en lugar de a restauradores.

Heraldo Diario de Soria ha podido conocer que en los próximos días se producirá una visita al templo por parte de representantes de la Diócesis de Osma-Soria, del Consistorio soriano y de la Junta. Como se recordará, la Diócesis ha presentado hasta la fecha dos informes técnicos para la intervención en la ermita. El primero fue rechazado por el Ayuntamiento. El segundo fue aceptado pero no pasó el 'corte' de Patrimonio de la Junta. A tenor de las declaraciones del administrador diocesano parece que esta vez sí puede producirse un acuerdo definitivo.

Por otra parte, el administrador diocesano se ha referido a la sede vacante por la que en estos momentos atraviesa la Diócesis, tras la marcha en septiembre del anterior obispo, Abilio Martínez, a Ciudad Real. Ha señalado que "ha comenzado el proceso" para los "últimos que se incorporaron" a la sede vacante, a la espera de que el Papa León XIV nombre al nuevo prelado. En cualquier caso, "la Diócesis está funcionando con normalidad", ha matizado.

Además, sobre la posibilidad de que se cobre entrada a la ermita de San Saturio, salvo para los empadronados en Soria, ha reconocido que "eso todavía va más espacio".

MANOS UNIDAS

Por otra parte, La Diócesis de Osma-Soria ha presentado en la Casa Diocesana la 67ª Campaña contra el Hambre de Manos Unidas. El administrador diocesano, que ha estado acompañado por la delegada de la organización, Pilar Calonge, ha declarado que "el hambre es uno de los mayores escándalos de nuestro tiempo"

La delegación soriana asumirá dos proyectos en India y Brasil valorados en 83.000 euros. Desde el año 2000, las 11 voluntarias sorianas han sacado adelante 108 proyectos.

El lema es “Declara la Guerra al hambre, alimenta la paz”. En India, se trabajará para mejorar las oportunidades para niños y mujeres de 16 comunidades rurales de Keonjar. Se trata de una zona afectada por la deforestación, con población tribal económicamente frágil donde el acceso a la educación y la atención médica es muy limitado siendo las mujeres y los niños los principales afectados. El proyecto pretende mejorar la educación de los niños y la empleabilidad de las mujeres jóvenes que serán capacitadas en habilidades que permitan avanzar en su acceso laboral. El número de beneficiarios directos se estima en 480 niños y 120 mujeres y unos 2.500 indirectos. El importe de esta acción se eleva a 29.055 euros.

En Brasil se va a trabajar por el fortalecimiento de los pueblos indígenas en el Javari con un importe total de 54.064 euros. Los habitantes de esa zona no tienen acceso a la educación, a la salud, no cuentan con una alimentación adecuada y tampoco con autonomía económica. El objetivo del proyecto es fortalecer las organizaciones locales, captar nuevas técnicas de producción y formar a los misioneros.

Para poder recaudar el dinero, desde Manos Unidas se llevan a cabo actividades a lo largo de todo el año. En el pasado 2025 celebraron un concierto benéfico, la operación bocata en Soria y Covaleda, una chocolatada solidaria en Osma, una cena solidaria en Soria, una jornada solidaria en Ágreda, una parrillada solidaria en Vinuesa, una tarde solidaria en Langa de Duero el tradicional mercadillo navideño.