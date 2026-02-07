Malestar por la convocatoria de la ‘asamblea’ del Centro de Estudios

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Estudios Sorianos (CES) celebra este sábado a partir de las diez y media de la mañana lo que se da en denominar una ‘asamblea’ en la que la organización deberá adaptarse a los nuevos estatutos de la Confederación de Centros de Estudios Locales. La cita tendrá lugar en la calle Mariano Vicén 1, bajo, y se han enumerado quejas por parte de representantes que consideran que no se les ha convocado para este encuentro, el primero que se celebra tras la pandemia.

«No se ha remitido ni orden del día ni nada», señalan voces críticas, quienes refieren que ha habido años en que la asamblea tenía lugar en la Biblioteca Pública o en las instalaciones de la Uned, en la Casa de la Tierra, y no prácticamente en un despacho, como es el caso.

Emilio Ruiz es el gerente del CES, donde aseguran por fuentes cercanas que se ha dado cuenta de la asamblea a través de los medios de comunicación. Sin embargo, los críticos aseguran que la ‘asamblea’ se reduce a un despacho en el que «apenas caben 6 personas», cuando el Centro de Estudios Sorianas cuenta en sus filas con entre 80 y 100 miembros, que evidentemente no podrán acudir a la cita. Relatan un «caos» en las actuaciones y una ausencia prácticamente absoluta de actividades reseñables.

Como muestra señalan que la revista Celtiberia, uno de los grandes emblemas del CES, no se edita desde los años 2021-2022, con los números 115-116, y que «ha quedado en el olvido». De la revista Celtiberia, que se editaba de forma completamente gratuita por parte de la Diputación Provincial, no se tienen noticias en los años 2023, 2024 y 2025, y de momento tampoco se sabe nada en estos inicios de 2026. Algunas fuentes cercanas al CES apuntan a que en este año hay previstos dos números, uno dedicado a Federico García Lorca. La revista fue fundada en el año 1951 y pertenece al Centro Superior de Investigaciones Científicas.

«Hace años que no se convocan asambleas como Dios manda porque lo del sábado no es una asamblea ni es nada», se quejan quienes abogan por un cambio de rumbo dentro del Centro de Estudios Sorianos.

El caso es que oficialmente, la ‘asamblea’ tendrá que seguir las directrices de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL) que ha implementado nuevos estatutos que obligan a sus centros asociados, como el CES, a adaptar su normativa interna para funcionar formalmente como asociaciones. Esta actualización busca «homogeneizar la estructura de los centros pertenecientes a la confederación» Para eso se requiere que los centros se constituyan o ratifiquen como asociaciones. A pesar de los intentos, no fue posible hablar ayer con el secretario del CES, Fernando Ser.