La Aemet avisa a Soria: la nieve vuelve este sábado con nivel amarillo en toda la provincia

Los avisos meteorológicos vuelven a Soria. La lluvia caída estos dos últimos días da paso a la nieve durante este sábado 7 de febrero, jornada para la que hay nivel amarillo. La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, avisa de la llegada de nieve y sitúa el avisto en el conjunto del territorio: la Ibérica, la Meseta y el Sistema Central de Soria.

El inicio de este aviso por nieve en Soria es a las 13 horas, con excepción de en la Ibérica (norte de la provincia) donde comienza una hora más tarde. La alerta se prolongará hasta primera hora de la mañana del domingo. Por el momento en la capital soriana no ha hecho acto de presencia, salvando a primera hora de la mañana en que caía nieve muy fina.

Las temperaturas oscilarán entre 1 y 2 grados de mínima, en Almazán y El Burgo de Osma y Soria, respectivamente, y los 7 de máxima en la villa burgense. La Aemet pronostica precipitaciones débiles, tendiendo a ser moderadas y generalizadas en la segunda mitad del día, con una cota de nieve a partir de los 800 metros e irá subiendo a los 1.200. En las zonas de montaña se esperan heladas débiles, y viento en el conjunto de la provincia, con rachas fuertes, sin descartar muy fuertes en cotas altas.

Previsión de la Aemet para este sábado en la franja horaria de las 17 horas.HDS

Similar situación durante la madrugada del domingo y hasta primera hora de la mañana, con la continuación del nivel amarillo, que baja de nivel a verde a partir de las 10 horas. En esta jornada, el tiempo será nuboso con precipitaciones débiles o localmente moderadas. La cota de la nieve subirá: estará entre los 900 y 1.200 metros.

Mientras, las temperaturas no ofrecerán cambios e irán en ligero ascenso las máximas. Nuevamente habrá que tener cuidado con el viento, que soplará del oeste y suroeste moderado, con probabilidad de que haya rachas fuertes.