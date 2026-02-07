La CHD 'abre' el embalse Cuerda del Pozo, ya en nivel amarillo

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La CHD ha subido el desembalse de aguas del embalse Cuerda del Pozo, en la cabecera alta del Duero en Soria, que entra en nivel amarillo en la salida de aguas. Este caudal ha subido casi 15 puntos en las últimas horas y este sábado se sitúa ya en 44 metros cúbicos por segundo (sobre las 17.30 horas).

Las lluvias de esta semana, y también el deshielo aunque en menor medida, han incrementado de forma notable el volumen de agua embalsada en el primer embalse de la cuenca del Duero que, a priori, garantiza una buena campaña en el campo.

La cantidad de agua desembalsada en la jornada anterior fue, de media y según la CHD, de 22,39 metros cúbicos por segundo, si bien en algún momento llegó a los 30, según manifestaron fuentes del organismo hidráulico.

El nivel de las aguas pasa de 1,27 a 1,80 metros en un embalse con una capacidad de 248,8 hectómetros cúbicos. A comienzos de semana sobrepasaba e 86% de su capacidad.

La CHD mantiene otras dos alertas en el Duero, una roja en Navapalos y otra naranja a su paso por Gormaz. En Navapalos la tendencia del caudal es a estabilizarse, con 239,14 metros cúbicos por segundo; mientras, en Gormaz, con 171,55 metros cúbicos, también se espera que se mantenga así, según el organismo de cuenca.

Por último, el río Ucero en Osma baja a nivel amarillo y tiende a bajar de caudal.