Alerta al tráfico en Soria este sábado: siete carreteras con precaución por nieve y una con advertencia por firme irregular
La nieve aconseja precaución a los conductores en tramos de la red secundaria y la DGT avisa de daños en la calzada en la vía que une Ágreda y Almenar
De la lluvia a la nieve y viceversa. El carrusel de borrascas que azota, al igual que al resto del país, esta semana, tiene sus consecuencias en el tráfico. Si en la jornada del viernes, desbordamientos y balsas de agua fueron la tónica general de las incidencias en el tráfico, este sábado 7 de febrero lo es la nieve. Siete carreteras requieren precaución en la conducción debido a la nieve, según el parte de Carreteras remitido por la Junta. Y otra presenta daños en el firme y la DGT avisa de que hay que tener cuidado. Son las siguientes:
- SO-132. De La Riba de Escalote (SO-152) a la SO-160.
- SO-160. De Recuerda a Retortillo de Soria; y de aquí al límite con Castilla La Mancha.
- SO-615. De Garray (N-111) a la SO-650 y de la SO-650 a la SO 630.
- SO-630. De San Pedro Manrique (SO-650) a Castilruiz.
- SO-650. Desde el Puerto de Oncala (SO-615) a San Pedro Manrique (SO-630)
- SO-830. Desde Vinuesa al límite con la Comunidad de La Rioja
Además, otra carretera de Soria aparece en el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico, DGT. Se trata de la Comarcal 101, entre Ágreda y Almenar. La advertencia es por firme irregular a causa de daños en la vía en ambos carriles en 35 kilómetros. Es la distancia que salva la localidad del Moncayo, desde la A-15, hasta Almenar, en su unión con la N-122.