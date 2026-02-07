La ex presidenta de Agrutranso, número 2 en las listas de Soria Ya a las autonómicas

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La ex presidenta de la Agrupación de Transportistas Sorianos (Agrutranso), Inmaculada Ramos Liso, es la gran novedad en las listas de Soria Ya para las elecciones autonómicas del 15M, donde irá de número 2. La formación sorianista ha presentado este sábado en la sede del partido el elenco de candidatos que concurrirán a los comicios, y en el que se mantienen en el número 1 Ángel Ceña, ganador de las primarias y secretario general, y de 3 el presidente del partido, Toño Palomar.

La lista se completa con Jaione Ovejero (número 4), Joel Martínez (5) y como suplentes, Concepción Álvarez, Fernando del Amo y Sandra León. «Es una mezcla de experiencia del trabajo en las Cortes y un fuerte componente de renovación. Gente que sale de sus casas para estar en Soria», ha declarado Ceña.

Ha añadido que «no nace de juventudes, no sale de su despacho. Sale de las calles, como Inmaculada, Jaione o Sandra, las tres autónomas, dentro de los 8.000 que hay en la provincia», unido al «aspecto social, como la educación, con Joel, o Conchi en Correos, que no necesitan que se les diga en Valladolid o en Madrid lo que tienen que hacer».

La gran protagonista de la jornada, Ramos, señaló que «me duele todo lo que le pasa a Soria. Llevo 30 años como autónoma en el sector del transporte y fui miembro del comité ejecutivo de los empresarios y de la Cámara. Estoy respaldada por un gran equipo para revalidar el resultado en las Cortes».