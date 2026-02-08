Lucas: «Presentamos un balance de compromiso con Soria y resultados»

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Los nombres ya se conocían desde principios de semana, pero el PP de Soria presentó ayer de forma oficial y en persona, a los candidatos elegidos para formar la lista de la formación en las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo. Una lista liderada por la consejera de Educación, Rocío Lucas, que asegura que los populares pueden esgrimir «un balance de compromiso con Soria y resultados». «Tenemos un proyecto para que Alfonso Fernández Mañueco siga al frente del Gobierno de la Junta para seguir transformando la realidad de nuestra provincia», subrayó.

El presidente provincial, Benito Serrano, fue el encargado de presentar una lista que como está explicado lidera Lucas. Por orden, la candidatura se completa con José Damián Ferrero, concejal en Soria, Irene Carmona, edil en Ágreda y presidenta de Nuevas Generaciones Soria, el alcalde de Almenar, Ángel Barca, la primera edil de Morón, Úrsula Sanz, el regidor de Arcos y exprocurador, Jesús Ángel Peregrina, la primera teniente de alcalde de San Leonardo, Begoña Martínez y el alcalde de Monteagudo y presidente de Adema, Carlos González.

«Creemos firmemente que el proyecto de Fernández Mañueco es lo mejor para este tierra, un proyecto que nos ha llevado a ser los números uno en cuestiones como la Educación, la Sanidad o los Servicios Sociales y queremos estar entre las tres mejores de España en muchos indicadores como dice nuestro slogan», explicó Serrano. La lista es un «proyecto de provincia» con representación de todos los territorios sorianos y que «han sido ellos, pero podrían haber sido muchos más».

El presidente provincial incidió en que las campañas «se hacen durante cuatro años» e instó a sus candidatos a que «lejos de la confrontación» se analicen «los frutos de la gestión del PP». «Vamos a explicar lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer», insistió. «El PP es un proyecto de futuro, pero defendiendo la gestión que hemos hecho, nos achacan que llevamos 40 años gobernando, pero si llevamos tanto tiempo será porque hemos hecho muchas cosas bien para que los vecinos nos mantengan la confianza».

Por su parte, la candidata y consejera de Educación, Rocío Lucas, celebró una candidatura que es «un gran equipo» que «quiere seguir trabajando por la provincia». «No hablamos solo de personas, sino de proyecto, para Soria y para Castilla y León y para el que presidente Mañueco se mantenga en el Gobierno para seguir transformando la realidad de nuestra provincia». Ante una elecciones lo primero es un «balance» que Lucas defiende que es de «compromiso y resultados» con «proyectos que han transformado Soria y que nos permiten ir hacia el futuro». «Nos presentamos para seguir avanzando, para seguir siendo referentes en muchos aspectos y para transformar en proyecto nuevas reivindicaciones», explicó.

«Si Soria es fuerte, Castilla y León será fuerte, esa es nuestra forma de seguir en política, trabajando», aseguró. Un campaña que se basará en «proyectos y gestión» y que pretende «aislarse del ruido». En las próximas semanas se «escuchará a mucha gente, se mantendrán reuniones con diversos colectivos y asociaciones con el objetivo de canalizar sus peticiones y transformar las reivindicaciones justas en realidades para que Soria siga creciendo y tengamos un futuro más próspero».

Entre las prioridades del programa, el Partido Popular señaló la vivienda como elemento clave para fijar población joven, recordando que en los últimos años se han promovido más de 288 viviendas en la provincia. A ello se suma la exigencia de una financiación autonómica justa, considerada imprescindible para mantener y mejorar los servicios públicos. Lucas reclamó una distribución más equitativa de recursos que tenga en cuenta la extensión territorial y las necesidades de la Comunidad, señalando que la actual financiación no responde a la realidad de Castilla y León y perjudica a los ciudadanos.

Con esta candidatura, el Partido Popular pretende reforzar el proyecto del presidente Alfonso Fernández Mañueco y garantizar que Soria mantenga una voz «seria, respetada y útil» en las Cortes, centrada en la gestión, los proyectos y el desarrollo futuro de la provincia.