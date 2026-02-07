El PP de Soria presenta una candidatura de gestión, renovación y compromiso con la provincia

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Soria ha presentado oficialmente su candidatura a las Cortes de Castilla y León, encabezada por Rocío Lucas, en un acto presidido por el presidente Benito Serrano, en el que se ha puesto en valor un proyecto político basado en la gestión, la experiencia y la cercanía. La lista está integrada por perfiles diversos, alcaldes, jóvenes, profesionales, emprendedores y representantes del medio rural, con el objetivo de seguir transformando la provincia y reforzar su peso dentro del Gobierno autonómico.

El presidente provincial del PP, Benito Serrano, ha subrayado que la candidatura es “un equipo de provincia” formado por personas que representan la vida real de Soria y conocen sus necesidades porque las viven cada día. Ha destacado la combinación de juventud y experiencia, así como la presencia de alcaldes y profesionales del mundo rural, y ha asegurado que el objetivo es que la provincia mantenga una voz influyente en Castilla y León y seguir reforzando el proyecto liderado por Alfonso Fernández Mañueco desde la gestión, las soluciones y el compromiso con el territorio.

Durante la presentación, el presidente Benito Serrano ha incidido en que no se trata únicamente de una lista electoral, sino de un proyecto político pensado para dar continuidad a una etapa de avances en la provincia y que ha recibido el respaldo mayoritario de los sorianos en las últimas convocatorias electorales.

La candidatura está encabezada por Rocío Lucas, cuya gestión al frente de la Consejería de Educación ha sido señalada como aval principal para solicitar nuevamente la confianza de los ciudadanos. Junto a ella figuran perfiles como José Damián, Irene Carmona, Ángel Barca, Úrsula Sanz, Jesús Ángel Peregrina, Begoña Martínez y Carlos González, representantes de distintos ámbitos profesionales y territoriales unidos por un compromiso común con la provincia.

Lucas subrayó que el proyecto del Partido Popular “no es solo de personas, sino de futuro para Soria y para Castilla y León”, y realizó balance de la legislatura destacando avances en educación, sanidad, servicios sociales, apoyo al campo y crecimiento económico. Entre los hitos mencionados, recordó que la Comunidad lidera los resultados educativos internacionales, se ha reforzado la formación profesional y el campus universitario de Soria, se ha implantado la radioterapia, se han impulsado regadíos y se ha apoyado al tejido empresarial mediante bajadas de impuestos.

La candidata defendió que la provincia debe seguir avanzando para situarse entre las más destacadas de España en calidad de vida, crecimiento económico e industria, apostando por políticas centradas en las personas y alejadas del “ruido político”. En ese sentido, aseguró que la campaña se basará en escuchar a colectivos y asociaciones para convertir sus demandas en proyectos reales.

Entre las prioridades del programa, el Partido Popular señaló la vivienda como elemento clave para fijar población joven, recordando que en los últimos años se han promovido más de 288 viviendas en la provincia. A ello se suma la exigencia de una financiación autonómica justa, considerada imprescindible para mantener y mejorar los servicios públicos.

Lucas reclamó una distribución más equitativa de recursos que tenga en cuenta la extensión territorial y las necesidades de la Comunidad, señalando que la actual financiación no responde a la realidad de Castilla y León y perjudica a los ciudadanos.

Con esta candidatura, el Partido Popular pretende reforzar el proyecto del presidente Alfonso Fernández Mañueco y garantizar que Soria mantenga una voz “seria, respetada y útil” en las Cortes, centrada en la gestión, los proyectos y el desarrollo futuro de la provincia.