La Aemet avisa del tiempo en Soria esta semana: lluvia y más lluvia y nieve el sábado

Mapa con la previsión del tiempo de la Aemet para el sábado 14 en Soria.HDS

Lluvia y más lluvia. La predicción de la Aemet del tiempo en Soria esta próxima semana, a partir del 9, no ofrece dudas: seguirá lloviendo. La borrasca Marta sobre la península ha dado una tregua a Soria este domingo, pero será cuestión de horas: los mapas de la Agencia Estatal de Meteorología vienen cargados de nubes negras que descargarán muchas lluvia, especialmente la primera mitad de la semana, hasta el sábado, en que se espera nieve.

La predicción meteorológica llega además con aviso para el lunes y martes, si bien en verde (el más suave), que apenas es indicativo.

Para el lunes 9, la Aemet prevé en Soria precipitaciones débiles o localmente moderadas, más frecuentes y probables en la segunda mitad del día. Serán un anticipo para el martes, con cielos nubosos o cubiertos y lluvias más generalizadas, aunque débiles, que pueden ir acompañadas de tormenta.

Los dos días las temperaturas irán en ligero ascenso, especialmente el martes, con subida notable de las mínimas, según pronostica la Aemet. Las temperaturas para el día 10 pueden llegar a los 15 grados de máxima en Almazán y a los 10 de mínima en El Burgo. No habrá que perder de vista el viento, ya que pueden soplar rachas fuertes o localmente muy fuertes.

El miércoles 11 más de lo mismo, nubarrones y cielos cubiertos con probabilidad de precipitaciones débiles, pero generalizadas. Bajarán un poco las temperaturas, con descenso en máximas y mínimas, que no pasarán de los 8 grados.

El jueves día 12 veremos un poco más el sol, pero los cielos seguirán nubosos y las lluvias, débiles pero continuadas. Las mínimas seguirán en descenso. Hay que tener en cuenta que se trata de una predicción a cuatro días vista, que probablemente se ajustará.

Previsión de la Aemet para el viernes 13 en la franja horaria de 12 a 18 horas.HDS

La previsión de la Aemet para el viernes 13 no trae mala suerte ni fatídico augurio, pero sí tormentas, acompañadas de aparato eléctrico. La predicción para esta jornada se limita al mapa de la provincia, donde las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados

Tampoco hay comentarios para el sábado 14, día con nubes y claros y también con nieve, especialmente por la tarde, según la agencia.