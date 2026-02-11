Mañueco pide a la Confederación que suelte agua de forma "menos precipitada" para evitar inundaciones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León y responsable del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este miércoles en El Burgo de Osma a la Confederación que "suelte agua de forma menos precipitada para evitas estos procesos de inundaciones" por desembalse y ha pedido "precaución" en las zonas de riberas y que se sigan las indicaciones de Protección Civil, de la Guardia Civil y de las autoridades.

Mañueco ha recordado que se mantiene activo el nivel de emergencia 2 de Inuncyl y se ha referido a la reunión del Cecopi esta mañana en Soria, con representación de todas las instituciones de la administración general, y que ya se ha comunicado a la Diputación y a los alcaldes afectados el desembalse. En este sentido, Cuerda del Pozo ha llegado al impresionante nivel de 150 metros cúbicos por segundo. Hay que recordar que por encima de los 35 metros cúbicos ya se consideran niveles de alarma.

El presidente de la Junta ha explicado que "el desembalse ha generado inundaciones en determinadas zonas, son Salduero y Garray como los más afectados, y estamos pendientes de El Burgo de Osma donde también se ha producido el desbordamiento del río".

Ha recordado que se produjo la evacuación de dos viviendas en Salduero y ha llamado a la coordinación con los ayuntamientos cuando pase este proceso de lluvias para "colaborar en la limpieza y regresar a la normalidad lo antes posible".

Ha anunciado, igualmente, que en los próximos días "sufriremos un periodo de deshielo".