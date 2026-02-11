Inundaciones en Soria: estas son las carreteras afectadas según la DGT

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las inundaciones en Soria afectan a cuatro carreteras en la mañana de este miércoles según los datos recogidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 12.00 horas. Hay dos con corte total al tráfico y otras dos con el apunte "transitable con precaución", aunque sería preferible evitarlas debido a las crecidas.

Las carreteras cortadas por inundaciones en Soria son la SO-P4009 entre los puntos kilométricos 16,4 y 5,7, afectando a los municipios de Langa de Duero y San Esteban de Gormaz; y la SO-P-6007 entre los kilómetros 0,1 y 1,6, siendo esta la conexión entre Garray y Tardesillas.

Sin cortes pero con avisos de la DGT permanecen la SO-820 en la salida de El Royo hacia Vinuesa; y el carril derecho de la SO-P5116 a la altura de Valdemaluque durante 100 metros.

También vinculado con el efecto del las lluvias y el deshielo aparece señalada la CL-101 entre Ágreda y Almenar de Soria aunque no por inundación, sino por los daños generados en el firme.

Ya en otro orden de cosas, fuera de la provincia de Soria pero pudiendo afectar a desplazamientos comunes, desde el límite con Zaragoza por la N-122 (Ágreda-Tarazona) hay un aviso por niebla. Y poco después de pasar a la provincia de Guadalajara por la A-2 otro por "firme deslizante" debido a las lluvias.