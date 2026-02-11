La Guardia Civil de Soria 'caza' a un conductor de bus escolar con alcoholemia y los alumnos en el interior

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria ha 'cazado' al conductor de un autobús escolar en la localidad soriana de Santa María de Huerta circulando con una tasa de alcohol por encima de la permitida, y se le investiga por un delito contra la seguridad vial.

Según ha podido saber este periódico, se produjo un control de transportes escolares en el que los agentes dieron el alto al autobús y el chófer dio positivo en alcoholemia. Hay que recordar que la tasa permitida para conductores de autobuses en España es de 0,15 mg/l en aire espirado y 0,3 g/l en sangre.

Se da la circunstancia, además, de que el conductor llevaba en su interior a los alumnos. El vehículo fue inmovilizado, se dio aviso a la empresa y los escolares fueron trasladados hasta el área de servicio hasta que llegó el nuevo chófer y pudieron reanudar el viaje.

El tipo básico del delito de conducción bajo la influencia del alcohol se castiga con alguna de las penas siguientes: pena de prisión de 3 a 6 meses; multa de 6 a 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Además, como pena accesoria en todos los casos, se impondrá la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.