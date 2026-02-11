Heraldo-Diario de Soria

Un apagón deja sin luz a 500 personas de Soria en la zona de la avenida de Valladolid

En San Leonardo también se produjo un incidente por la mañana que afectó a 1.700 clientes por la avería de un aislador debido al fuerte tiempo

Víctor F. Moreno
El tren de borrascas, los vientos y las lluvias también están pasando factura a las compañías eléctricas. De hecho, este miércoles se han producido dos incidentes que han afectado a numerosos usuarios, uno en la capital soriana y otro en San Leonardo.

Según han informado fuentes de Iberdrola, la primera incidencia se produjo a las 12.41 horas, originada en un cable subterráneo ubicado entre los centros de transformación Albacete y Galletas Tejedor, que ha afectado a 500 clientes del entorno de la avenida Valladolid. 

La eléctrica ha precisado que gracias a que i‑DE, la distribuidora de Iberdrola, tiene digitalizadas sus instalaciones, la compañía ha podido actuar con rapidez: a los 12 minutos se había recuperado ya el 80% del suministro, mientras que a los 90 minutos se pudo recuperar el 100%.

Por su parte, en San Leonardo, en torno a las ocho de la mañana, se produjo otra avería que duró 80 minutos, según Iberdrola. Esta vez hubo un problema con un aislador debido a los intensos vientos. A las 9.45 horas pudo restablecerse el suministro. El apagón afectó a 1.700 clientes de esa zona pinariega.

Tras Leonardo y Marta, el turno ahora del tren de borrascas le corresponde a Nils. Los temporales están afectando a servicios públicos.

