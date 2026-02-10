El tren de borrascas destroza el firme en las carreteras N-122 y en la CL-101 en Soria

La borrasca Leonardo dejó su impronta con desbordamientos de ríos, cortes de carretera, problemas en el tráfico y embalses hasta los topes, una reserva hídrica muy importante pero con daños en infraestructuras y servicios. Dentro de este carrusel de borrascas la entrada de Marta ya amenaza con llevar nuevas alertas a la provincia con lluvias persistentes, como fue el caso de ayer tras dos días de tregua en los que los ríos se recuperaron de las enormes crecidas.

El daño ahora se ha traspasado también hasta las carreteras de la provincias, donde enormes socavones y agujeros jalonan algunos trazados tras las fuertes precipitaciones, convirtiéndose en verdaderos problemas para los conductos. Así, se han registrado incidencias en la N-122, en el trayecto entre Soria y Ágreda, especialmente en la zona del Madero, y en la misma carretera de Langa a Aranda de Duero.

En las autonómicas, los problemas de esta índole se registran sobre todo en la CL-101, entre Ágreda y Almenar. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha referido en este sentido problemas con el firme, «daños en la vía», concretamente.

Los operarios del cuidado y conservación de las vías se afanaban ayer en poner parches a los agujeros tanto en la carretera nacional como en la regional. El problema, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno, es que el aglomerado no acaba de hacer su función en los parches, y la humedad y las nuevas lluvias los vuelven a levantar. Por su parte, fuentes de la Delegación Territorial reconocieron que las condiciones climatológicas están produciendo bastantes baches y desperfectos en la red de carreteras.

Por lo que atañe a la red autonómica, mientras se mantenga esta situación «solo se puede actuar reparando lo más urgente al objeto de evitar accidentes y mantener en lo posible la seguridad en las vías», señalan. Una vez finalizadas estas condiciones de vialidad, que suele coincidir con la invernal, se procederá a realizar una campaña de bacheo generalizada en toda la red, como es habitual cada año.

Por su parte, las fuertes crecidas de los ríos siguen siendo protagonistas en Soria, pero la situación este lunes marcó una mejoría clara respecto a los datos de la jornada anterior. El pantano de la Cuerda del Pozo sigue soltando valores altos de agua y permanece en aviso amarillo, al cierre de esta edición, mientras que el Duero en Gormaz mantuvo una tendencia a la baja y confirmó su salida de los avisos. Por su parte la estación de Navapalos también vio descender sus valores y pasó de aviso de nivel rojo a naranja y luego a amarillo, aún preocupante pero sensiblemente por debajo de lo vivido durante todo el fin de semana. Navapalos es un clásico cada vez que se producen fenómenos meteorológicos adversos en forma de precipitaciones por la subida del caudal de agua.

Por estaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la de Navapalos llegó a rebasar los 245 metros cúbicos por segundo en la madrugada del domingo, suficiente para llenar seis piscinas olímpicas cada minuto. En la mañana de este lunes, a las 11.00 horas, había bajado a 161 pasando de nivel rojo a naranja. Ya ‘sólo’ llenaría cuatro piscinas olímpicas por minuto, lo cual sigue siendo una cifra brutal. La tendencia era a la baja y pasó al amarillo, aunque falta por ver la evolución de Marta que ha llegado con lluvias generalizadas en la provincia.

En el caso del Duero a su paso por Gormaz, el pico se midió el domingo a las 3.00 horas con 181 metros cúbicos por segundo. La evolución de la crecida ha sido positiva y el lunes a las 11.00 horas la CHD marcaba una caudal de 108 metros cúbicos por segundo, con un descenso que ya se acercaba al 40% desde el momento más crítico. Posteriormente llegó el descenso y, por lo tanto, su salida de los avisos.

Por su parte el embalse de la Cuerda del Pozo sigue con una poderosa suelta de agua que lleva al nivel amarillo el ‘reinicio’ del Duero tras pasar la presa. Desde el sábado a las 16.00 horas se están evacuando en torno a 43 metros cúbicos por segundo. Para hacerse una idea de lo elevado de la cifra, el pasado lunes 2 de febrero a las mismas horas rondaba los dos metros cúbicos por segundo, una diferencia absolutamente abismal y que pone a las claras el volumen de las precipitaciones que se han registrado en la zona.

El embalse está muy cerca de llegar a un volumen de agua del 90%. Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 89,20 litros por metro cuadrado. Respecto a las afecciones a las carreteras, la SO-P4009 entre Langa de Duero y San Esteban de Gormaz permanecía cortada por inundaciones. En el límite de la provincia de Soria con la de Guadalajara por la autovía A-2 hubo ayer un aviso por niebla hacia Madrid, que poco tiene que ver con las crecidas pero sí, desde luego, con un tiempo muy inestable. Y lo que se dice en estos casos:seguirá lloviendo