La CHD replica al alcalde de Salduero que para las obras contra las inundaciones le deben ceder antes los terrenos

Las inundaciones siguen golpeando a Salduero (Soria) y este martes su alcalde, Guillermo Abad, señalaba el "hartazgo" por una situación reiterada. "Estamos cansados de pedir a la Confederación medidas correctoras, pero no hay voluntad de hacer nada, pero tampoco de dejar hacer". La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha emitido un comunicado dando réplica a sus palabras. En el escrito traslada que hay voluntad de aportar soluciones, pero para poder ensanchar el cauce hay que trasladar una canalización a otros terrenos y primero debe cederlos el Ayuntamiento de Salduero una vez sean de su titularidad.

"Ante las inundaciones producidas en el municipio de Salduero (Soria) dentro del actual episodio de avenidas", la CHD traslada que "desde el Organismo de cuenca siempre hemos sido conscientes de la problemática que existe en este municipio en relación con los desbordamientos. Por ello, desde hace varios años hemos mantenido un contacto directo con los responsables municipales, a través de diversas reuniones y encuentros tanto a nivel político como técnico".

En el citado escrito asevera que "como hemos trasladado al Ayuntamiento de Salduero en reiteradas ocasiones, para poder conseguir una mejora significativa del problema es necesario retirar la canalización de aguas residuales que transita por la margen izquierda del río y ejecutar una nueva canalización más alejada del cauce, con el objetivo de permitir las obras de ensanchamiento del río aguas abajo del puente".

Sin embargo "para poder ejecutar dicha canalización es imprescindible que el Consistorio disponga de la titularidad de los terrenos por donde transita. En este sentido, el Organismo ha manifestado ya su compromiso de hacerse cargo de las obras, siempre y cuando el Ayuntamiento ceda los terrenos".

Finalmente la CHD sostiene que "las intensas precipitaciones de las últimas semanas, unidas a la saturación del suelo y al deshielo producido por el aumento de las temperaturas, han favorecido una notable crecida a su paso por la localidad, y cuando el volumen de agua es mayor que la capacidad del cauce, esta inevitablemente se desborda, como consecuencia del comportamiento natural del sistema fluvial ante un evento extremo".