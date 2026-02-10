El Duero se desborda en un pueblo de Soria, anega la plaza y está a punto de entrar en las viviendas

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Salduero (Soria) ha amanecido inundado. Tras las abundantes lluvias de estas semanas el río Duero ha anegado la plaza Mayor y algunas de las calles de los aledaños obligando a dos familias a desalojar sus viviendas.

El alcalde, Guillermo Abad, explica que todavía no se ha inundado ninguna casa, pero el agua está a punto de entrar en dos viviendas. “Estaremos vigilantes para ver cómo evoluciona”, puntualiza el regidor.

Las previsiones meteorológicas no auguran buenas noticias para este pueblo soriano, cuyo casco urbano está próximo a la ribera fluvial, ya que las lluvias de los próximos días junto a la subida de las temperaturas que facilitarán el deshielo, traerán un incremento considerable del caudal y el desbordamiento del río alcanzará a las viviendas.

La inundación de Salduero comenzó anoche y ante el temor de las subidas de agua las dos viviendas más vulnerables, una que está ubicada en la plaza y otra cerca del cauce, fueron desalojadas. En una reside un anciano de 90 años y en otra una familia de 5 miembros.

A lo largo del tren de borrascas de este invierno, Salduero tuvo una pequeña inundación hace unas semanas y la que comenzó durante la noche de ayer ha sido la segunda y ha sido más grave y en la que se prevén daños.