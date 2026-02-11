Soria pide máxima prudencia el Jueves Lardero y el Carnaval ante crecidas e inundaciones

La Junta Local de Seguridad de Soria prepara un dispositivo especial para el Jueves Lardero y el Carnaval.SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

Llegan el Jueves Lardero y el Carnaval de Soria y en esta ocasión la meteorología tiene mucha influencia. Desde la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Soria se hace un llamamiento a evitar las zonas cercanas a los cauces de los ríos ante posibles crecidas e inundaciones, así como zonas arboladas donde los avisos por viento (la Aemet tiene una para este jueves) podrían desprender ramas o tumbar árboles.

La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Soria han pedido máxima prudencia y especial atención en zonas próximas a cauces durante los actos de celebración con motivo del Jueves Lardero y el Carnaval. La Junta Local de Seguridad ha mantenido este miércoles una reunión para preparar el dispositivo especial para el Jueves Lardero y el Carnaval dentro del objetivo de compatibilizar fiesta y seguridad, con especial protección a la juventud para una respuesta rápida ante cualquier incidencia, informa Europa Press.

La Junta Local de Seguridad reunida este miércoles recomienda no acercarse a los ríos por las inundaciones y a las zonas arboladas por el viento, que podría hacer caer algún árbol o alguna rama.

La Subdelegación hace extensivas estas recomendaciones de seguridad a todas las localidades ribereñas en las que también se celebran el Jueves Lardero y los Carnavales.

La Junta Local de Seguridad ha contado con la copresidencia del subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y del alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, así como representantes de la Junta, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y los bomberos.

Mensaje a los jóvenes

El encuentro ha fijado como prioridad un mensaje claro a los jóvenes que participen en Jueves Lardero en espacios públicos: máxima prudencia y especial atención en zonas próximas a cauces.

El dispositivo recuerda que los entornos de río no resultan adecuados para concentraciones en el contexto actual, y que existe riesgo añadido en áreas con arbolado por posible caída de ramas o árboles cuando se registran rachas de viento.

La Junta Local de Seguridad también ha acordado vigilancia específica en locales y puntos de venta para impedir el acceso de alcohol a menores de edad.

El operativo incluirá inspecciones en tramos horarios de mayor afluencia juvenil y recordatorio expreso a titulares de establecimientos sobre su responsabilidad legal. Esta línea de trabajo ya formó parte de la coordinación de años anteriores en Soria.

En relación con el Carnaval, el acto con mayor previsión de asistencia será el desfile del sábado, con salida en la plaza de Mariano Granados y llegada a la plaza Mayor.

Para ese tramo y para las franjas previas y posteriores, el plan incorpora un refuerzo de Policía Nacional en coordinación con Policía Local, con apoyo del resto de servicios de seguridad y emergencias.

La programación municipal sitúa además en primer plano el pregón-concierto de Jueves Lardero en San Clemente y el conjunto de actividades de calle de viernes a martes.

La organización del Entierro de la Sardina del martes mantiene el recorrido urbano entre Mariano Granados y plaza Mayor, con quema posterior en el centro de la ciudad. Ese diseño elimina el descenso al río y concentra el cierre festivo en un entorno totalmente urbano.