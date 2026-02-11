El tiempo en Soria para el Jueves Lardero según la Aemet: aviso por viento y un rayo de sol

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Llega el Jueves Lardero a Soria, una fecha de celebración al aire libre para cientos de jóvenes y que por tanto obliga a mirar la previsión del tiempo, más aún en estos días de inundaciones, crecidas y alertas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya tiene la previsión incluso por horas para disfrutar del pistoletazo de salida del Carnaval de Soria y hay 'buenas y malas noticias' para disfrutar en el campo. Aviso por viento en toda la provincia, pero habrá horas secas e incluso algún rayo de sol.

En el capítulo de avisos, hay uno de nivel amarillo por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en toda la provincia -algo más leve en la zona centro- que llega hasta las 18.00 horas. Por ello y más tras las abundantes lluvias conviene evitar zonas arboladas donde una racha fuerte puede partir ramas o tirar árboles enteros.

La lluvia parece dar tregua al menos hasta caer la noche según los datos previstos por la Aemet. Por ejemplo en Soria capital se espera algo de lluvia a las 3.00 horas, lo que no debería interferir con el Jueves Lardero, y no regresa hasta las 23.00 horas.

El cielo tendrá nubes y claros, dejando algunos momentos de sol que a buen seguro se gradecen tras el aspecto encapotado de los últimos días. Las temperaturas máximas rondarán los 10 grados y las mínimas unos 4 siempre sobre cero, aunque en localidades elevadas podría ser algún grado menos.

No hay avisos por deshielo en la provincia de Soria -el actual finaliza a medianoche del miércoles- pero no es descartable que con esos valores unidos al desembalse se mantengan crecidas y zonas inundadas. En este caso se recomienda evitar zonas cercanas a los cauces de los ríos.

Para el viernes de Carnaval en Soria la previsión del tiempo de la Aemet vuelve a recoger una jornada lluviosa que el sábado por la tarde-noche puede traer incluso nieve a partir de los 1.000 metros.