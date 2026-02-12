La historia del puente sobre el Duero que fue clave en las comunicaciones de Soria durante siglos

El Puente de Garray, con sus arcos de sillería sobre el Duero, sigue siendo una vía clave de conexión a las puertas de Numancia.MARIO TEJEDOR

El Duero no solo divide el paisaje soriano: lo ordena. Y en ese trazado estratégico hay enclaves que explican por qué la provincia se desarrolló donde lo hizo. El Puente de Garray es uno de ellos. No tiene el misterio del puente sumergido de Vinuesa ni la estética medieval de Langa, pero cumple algo más determinante: fue uno de los principales pasos entre Soria y Cameros durante siglos.

El Puente de Garray y su enclave estratégico junto a Numancia

El Puente de Garray se encuentra a la entrada del casco urbano de Garray, justo en el punto donde confluyen el Río Duero y el río Tera. A escasos metros se levantan las ruinas de Numancia, la mítica ciudad celtíbera que resistió a Roma y que hoy es uno de los grandes símbolos históricos de la provincia.

La tradición apunta a que pudo existir un puente anterior en época romana, vinculado al enclave numantino y a las vías de comunicación antiguas. Sin embargo, la documentación escrita del puente actual se remonta al siglo XVII. Es decir, la estructura que hoy contemplamos responde a reformas y construcciones posteriores, aunque el lugar como punto de paso sea mucho más antiguo.

Puente de entrada a Garray. HDS

Cruzar el Duero en este punto era imprescindible para conectar Soria con Cameros, facilitar el tránsito de mercancías y asegurar comunicaciones estables en un territorio donde los ríos condicionaban cualquier desplazamiento.

Puente y camino de Garray a Tardesillas entre 1920 y 1940TIBURCIO CRESPO PALOMAR, AHPSO 1097

El Puente de Garray como infraestructura clave en Soria

Durante siglos, el Puente de Garray fue infraestructura estratégica, una conexión esencial entre la capital soriana y las comarcas riojanas. En un contexto previo a carreteras modernas, cada puente marcaba la diferencia entre aislamiento y prosperidad.

Hoy su función ha cambiado. Sigue siendo paso rodado, pero su entorno se ha transformado en espacio de ocio, con zonas ajardinadas y áreas de baño que aprovechan la confluencia de los ríos. Es un ejemplo de cómo una infraestructura histórica puede integrarse en la vida contemporánea sin perder su valor simbólico.

La cercanía a Numancia añade una dimensión cultural innegable. El visitante que cruza el puente no solo atraviesa el Duero: atraviesa siglos de historia. Desde la resistencia celtíbera hasta las rutas comerciales modernas, todo converge en este punto del mapa.

En una provincia donde el patrimonio fluvial es amplio, el de Garray ocupa un lugar singular. No por su espectacularidad arquitectónica, sino por su posición estratégica. Fue, y en cierto modo sigue siendo, una pieza de articulación territorial.