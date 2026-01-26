Heraldo-Diario de Soria

Fotografías históricas de Garray y sus pedanías: el ayer de este pueblo de Soria en blanco y negro


Un homenaje a la vida pretérita que construyó lo que hoy es Garray, incluyendo entre las imágenes estampas de las pedanías que conforman el municipio: Tardesillas, Chavaler, Canredondo de la Sierra, Dombellas, Santervás de la Sierra y la finca de Garrejo, además de la población de Garray. Eso pretende ser el calendario de 2026 editado por el Ayuntamiento de Garray y regalado a los vecinos.

La institución, dirigida por la alcaldesa, María José Jiménez, lanza todos los años un calendario, que se se entrega junto con una botella de vino el día de Nochebuena. En esta ocasión es en blanco y negro e incluye imágenes del Archivo Histórico Provincial, el archivo de Heraldo-Diario de Soria, así como fotografías cedidas para la ocasión por los propios vecinos.

Antiguas escuelas de Garray 1920-40

Antiguas escuelas de Garray 1920-40TIBURCIO CRESPO PALOMAR, AHPSO 417

Vista aerea de Numancia en 1917

Vista aerea de Numancia en 1917J. GALLARZA Y L.G. VICTORIA, AHPSO 1057

Monolito en el Yacimiento en 1925-29

Monolito en el Yacimiento en 1925-29TIBURCIO CRESPO PALOMAR, AHPSO 1065

Puente y camino de Garray a Tardesillas entre 1920 y 1940

Puente y camino de Garray a Tardesillas entre 1920 y 1940TIBURCIO CRESPO PALOMAR, AHPSO 1097

Garray

GarrayCOLECCIÓN A. CARRASCOSA , AHPSO 2355

Garreña haciendo labor en 1910

Garreña haciendo labor en 1910AURELIO PÉREZ RIOJA DE PABLO, AHPSO 3755

Artillería de campaña en Chavaler en 1911

Artillería de campaña en Chavaler en 1911MÁXIMO UGARTE FULLERAT, AHPSO 4463

Misa militar en 1915 en Garray

Misa militar en 1915 en GarrayMANUEL LAFUENTE CALOTO, AHPSO 14106

Despegue del dirigible España desde Tardesillas

Despegue del dirigible España desde TardesillasMuseo Numantino. Benito Aceña, AHPSO 14532

Garray en 1960

Garray en 1960MANUEL LAFUENTE CALOTO, AHPSO 16861

Puente en Dombellas en 1958

Puente en Dombellas en 1958ANTONIO LATORRE CALVO, AHPSO 36365

Entrada a la granja de Garrejo en 1959

Entrada a la granja de Garrejo en 1959ANTONIO LATORRE CALVO, AHPSO 36515

Ermita de San Antonio de Garrejo

Ermita de San Antonio de GarrejoANTONIO LATORRE CALVO, AHPSO 36555

Trashumancia sobre el puente de Garray en 1980

Trashumancia sobre el puente de Garray en 1980PEDRO LATORRE MACARRÓN, AHPSO 44829

Chimenea pinariega en una vivienda de Canredondo de la Sierra

Chimenea pinariega en una vivienda de Canredondo de la SierraCASIMIRO RODRIGO, AHPSO 46935

Chavaler

ChavalerARCHIVO HERALDO DIARIO DE SORIA

Santervas de la Sierra

Santervas de la SierraARCHIVO FAMILIAR ÓSCAR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

Vista de Dombellas en 1965

Vista de Dombellas en 1965

