Fotografías históricas de Garray y sus pedanías: el ayer de este pueblo de Soria en blanco y negro

Trashumancia sobre el puente de Garray en 1980PEDRO LATORRE MACARRÓN, AHPSO 44829

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Un homenaje a la vida pretérita que construyó lo que hoy es Garray, incluyendo entre las imágenes estampas de las pedanías que conforman el municipio: Tardesillas, Chavaler, Canredondo de la Sierra, Dombellas, Santervás de la Sierra y la finca de Garrejo, además de la población de Garray. Eso pretende ser el calendario de 2026 editado por el Ayuntamiento de Garray y regalado a los vecinos.

La institución, dirigida por la alcaldesa, María José Jiménez, lanza todos los años un calendario, que se se entrega junto con una botella de vino el día de Nochebuena. En esta ocasión es en blanco y negro e incluye imágenes del Archivo Histórico Provincial, el archivo de Heraldo-Diario de Soria, así como fotografías cedidas para la ocasión por los propios vecinos.