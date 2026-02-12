Así funciona la radioterapia en Soria: Viaje gráfico por la Unidad a pleno rendimiento

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Tras el duro golpe que supone recibir el diagnóstico de cáncer, un grupo de profesionales trabajará por la curación, o cuanto menos por paliar, el daño de la patología en los pacientes.

Los mejores médicos y equipos se ponen en marcha para atender, dar información y ofrecer un plan de cuidados integral. Un servicio que logra un sobresaliente en las propias encuestas de satisfacción que los pacientes realizan a la finalización de sus tratamientos.