Las inundaciones en Soria afectan a siete carreteras con cinco cortadas según la DGT

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las inundaciones en Soria siguen dejando afecciones a pesar de que la lluvia se ha retirado de forma temporal este jueves. Hay siete carreteras afectadas según la Dirección General de Tráfico (DGT), cinco de ellas cortadas a la circulación. Muy dispersas por el territorio soriano, hay mayor presencia de cierres de vías en la zona oeste y centro.

Siempre según la DGT con datos a las 11.30 horas de este jueves, la SO-P-4009 entre los términos de Langa de Duero y San Esteban de Gormaz continúa cortada a lo largo de casi 11 kilómetros una jornada más. Esta jornada se suman 400 metros de la SO-5026 entre Cabrejas del Pinar y Muriel de la Fuente, en la zona de La Fuentona.

La SO-P-6103 entre El Royo y Vilviestre de los Nabos suma asimismo otros dos kilómetros cortados por inundación según la DGT. A ello hay que añadir kilómetro y medio en la SO-P-6007, la carretera que parte del puente de Garray hacia Tardesillas. La nómina de carreteras cortadas se completa con la SO-P-3228 durante casi cuatro kilómetros entre Los Rábanos y Cubo de la Solana.

Tráfico reseña problemas por inundaciones en otras dos carreteras de Soria aunque "transitables con precaución". Son la SO-P-5116, con cien metros del carril derecho cerrado en las inmediaciones de Valdemaluque; y la SO-820 a la salida de El Royo hacia Vinuesa con 2,5 kilómetros inundados pero se puede circular con sumo cuidado.

Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de jueves con poca lluvia, aunque puede proseguir el deshielo en cotas medias y altas y alimentar los cauces de los ríos.

Asimismo la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) prosigue con un fuerte desembalse en el pantano de Cuerda del Pozo, que ronda el 94% de su capacidad a pesar de ello debido a las aportaciones. A las 11.30 horas estaban saliendo 148 metros cúbicos por segundo, lo que unido a los ríos tributarios y al hecho de que la tierra está saturada puede mantener las complicaciones por inundaciones y crecidas.