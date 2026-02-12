La crecida de la Laguna de Calatañazor pone en riesgo la circulación hacia Muriel de la Fuente

La crecida de la Laguna de Calatañazor ha invadido la carretera entre esta localidad soriana y Muriel de la Fuente.A.P.

La crecida de la Laguna de Calatañazor, ubicada en la reserva natural del Sabinar de Calatañazor, y que cuenta con un proyecto de recuperación puesto en marcha por la Junta de Castilla y León, ha provocado que el agua anegue parte de la carretera SO-P-5026 que une Calatañazor con Muriel de la Fuente.

El alcalde de esta localidad soriana, Alfredo Pérez, pide "mucha precaución a los conductores" al transitar esta vía que cuenta "con unos 10 o 15 centímetros de agua en dos tramos que se extienden unos 40 metros provocando importantes balsas de agua".

Este miércoles la zona fue visitada por agentes de la Guardia Civil y por trabajadores de la Diputación que señalizaron el peligro a través de conos permitiendo el paso de los vehículos. Sin embargo, advierte Pérez, si la situación empeora "y sigue subiendo el nivel habrá que cortar la carretera".

Hay que recordar que esta laguna se encuentra en una turbera de unas 10 hectáreas resultado de antiguos drenajes agrícolas. Para conservar y recuperar la laguna original, se prevé el acondicionamiento del camino de acceso, la eliminación parcial de los drenajes existentes, la construcción de dos charcas para anfibios y la excavación de un vaso lagunar de una hectárea para establecer una lámina de agua permanente, tal y como anunció la Junta hace unos meses.

Sin embargo, apunta Pérez, "no nos había pasado nunca esta situación y tenemos miedo de que pueda llegar a hundirse la carretera porque por aquí circulan camiones cargados de leña y pienso, con mucho peso" indicando que "se puede pasar pero con mucha precaución".