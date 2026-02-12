Soria vuelve a ganar población y se acerca a los 91.000 habitantes empujada otra vez por los inmigrantes

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Soria vuelve a ganar población. Así lo atestiguan los datos de la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al 1 de enero de 2026. La tendencia de la provincia, por lo tanto, se mantiene al alza y va camino de alcanzar los 91.000 habitantes.

Soria cuenta con 90.907 habitantes, lo que supone un alza de 242 vecinos con respecto al 1 de octubre de 2025. La población extranjera ha crecido en casi 300 vecinos, con 12.722 inmigrantes, y la nacional sube en apenas 4 vecinos en el último trimestre, para un total de 78.185 personas.

La Estadística Continua de Población indica que Soria tenía el 1 de abril de 2025 un total de 90.183 habitantes. El 1 de julio de 2025, 90.473; el 1 de octubre de 2025, 90.665 y la referida cifra actual de 90.907.

Parece que se ha producido un freno a la caída de vecinos nacionales, muy levemente, mientras la población extranjera sigue aumentando de forma sostenida, en torno a 800 más desde el 1 de abril de 2025.

Por su parte, la población de Castilla y León creció durante el pasado año un 0,71 por ciento, hasta alcanzar los 2.418.425 habitantes a 1 de enero de 2026, lo que supone 17.204 personas más que 12 meses antes, gracias a la llegada de extranjeros, que ya suponen casi uno de cada diez vecinos (un peso del 9,2 por ciento). Este incremento fue ligeramente inferior al registrado en el conjunto del país, donde el aumento fue del 0,87 por ciento, con 442.428 personas más, hasta los 49,57 millones de habitantes, el valor máximo de la serie histórica, informa Ical.

De esta forma, la población con nacionalidad española de la Comunidad se redujo en 3.873 personas, un 0,17 por ciento, hasta los 2,19 millones de habitantes, mientras la procedente del exterior creció un 10,3 por ciento, hasta alcanzar los 224.246 el 1 de enero de este año, lo que supone 21.077 más. Además, de los 2,41 millones de habitantes de Castilla y León, 1.192.255 son hombres y 1.226.170 mujeres.

Esta evolución contrasta con la registrada en todo el país, donde las personas con nacionalidad extranjera aumentaron, pero la mitad que en la Comunidad, un 4,8 por ciento (331.590 más), hasta los 6,9 millones, mientras que la población española lo hizo un 0,26 por ciento (casi 111.000 más), hasta los 42,3 millones. Además, se contabilizan en España 24,3 millones de varones frente a 25,2 millones de mujeres. Con estos datos, España supera por primera vez los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero. En el conjunto nacional, las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana, la venezolana y la marroquí.

Baja la población en Zamora

Asimismo, la población sólo disminuyó durante 2024, aunque de forma ligera, en la provincia de Zamora, donde lo hizo en un 0,07 por ciento, hasta los 165.444 habitantes (con 120 personas menos). Del resto, donde más creció fue en Segovia, concretamente un 1,28 por ciento, hasta los 160.277, con 2.000 vecinos más, impulsada por su cercanía con Madrid. Solo una provincia más aumentó su patrón por encima del uno por ciento, Burgos, con un 1,07, que se tradujo en 3.899 habitantes más, hasta un total de 366.562.

Valladolid rozó esa evolución, pero se quedó en el 0,95 por ciento, con 5.061 más (533.705 habitantes). Le sigue Palencia, con un 0,85 por ciento de crecimiento, con lo que suma 1.351 vecinos, que elevan la cifra total a 160.053 habitantes. A continuación Ávila, con un 0,84 por ciento, que supone 1.354 más, y un total de 162.092 personas.

Cierran, con los porcentajes más moderados, Salamanca, con un 0,53 por ciento de crecimiento y 1.754 personas más (330.200 habitantes); y León, con un 0,25 por ciento de incremento, 1.155 más (449.185 personas).

Denominador común

Siete de las nueve provincias presentan el mismo denominador común en cuanto al origen de la población. En este sentido, en todas, excepto en Segovia y Valladolid, descienden los habitantes con nacionalidad española y crece la extranjera, mientras que en las dos citadas aumentan en ambos casos.

Respecto a los españoles, repuntan un 0,47 por ciento en Segovia, con medio millar más, hasta un total de 135.770 habitantes, mientras que lo hace un 0,13 por ciento en Valladolid, con 600 personas más, hasta 488.572.

Sin embargo, baja en Zamora, un 0,85 por ciento, en 1.400 personas, hasta las 154.587; en León, un 0,42 por ciento, casi 2.000 personas menos, hasta los 417.534; en Palencia, un 0,4 por ciento, con medio millar menos de habitantes españoles, hasta 146.866 personas; Salamanca, un 0,27 por ciento, con casi un millar menos, hasta 304.735 vecinos; en Ávila, un 0,26, con 400 menos, hasta 144.875 personas; y, en Burgos, con solo tres personas menos, hasta 323.055 habitantes.

Por último, y en cuanto a la población extranjera, que aumentó en las nueve provincias, lo hizo de forma más importante en Palencia, con un 17,3 por ciento, hasta los 13.187 personas; y en Zamora, un 12,6 por ciento, con 10.857 en total. A dos dígitos también lo hicieron Salamanca, con un 11,3 por ciento (25.465), Ávila, con un 11,2 por ciento (17.217 vecinos), Valladolid, un 10,8 por ciento (45.133), y León, un 10,3 por ciento (31.651).

Por debajo, Burgos, con un 9,8 por ciento y 43.507 extranjeros; ; y Segovia, con un seis por ciento y 24.507 personas.