El Duero amenaza a un pueblo de Soria: increíbles imágenes de la crecida del río desde el aire

Imágenes aéreas de la crecida del Duero en Soria.Marcos de Marcos Valle

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Como quien no quiere la cosa, escora la dirección y continúa altivo camino de otras tierras. Apenas una veintena de kilómetros y el río Duero habrá dejado Soria. Pero antes, el río más importante del noroeste de España, y el que más caudal lleva, se enseñorea por San Esteban de Gormaz el primer fin de semana de febrero de 2026 como queriendo dominar el municipio, casi amenazándole. A sus espaldas arrastra un carrusel de borrascas, Joseph, Kristín, Leonardo, Marta... recuerdo de aquella otra de nombre Filomena que lo hizo estremecer. El Duero es hoy el de siempre y no mira atrás al pasar por el puente de los 16 ojos, pero este 8 de febrero alguien lo observa desde arriba. La fotografía aérea de IberianDrone nos devuelve un Duero majestuoso, pese al desbordamiento de sus aguas a su paso por San Esteban de Gormaz. Las imágenes que ilustran esta información han sido captadas por el joven Marcos de Marcos Valle y uno de los drones que pilota este vecino de El Burgo de Osma, al frente de IberianDrone, un proyecto de reparación de aparatos. Su hoby son los drones y antes su vuelo y cuestiones técnicas y de reparación que el aspecto puramente de la fotografía.

Las fotografías muestran la zona de La Rambla de San Esteban, totalmente inundada; una joven chopera; otras zonas de las márgenes y la zona del Castillo. Marcos cuelga sus imágenes en la página web IberianDrone, dominio de su propiedad. El joven, de 21 años, trabaja en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Territorial, en el área de incendios, y, de momento, no contempla dedicarse a la reparación o vuelo de drones de forma profesional. "Quién sabe, de momento no", cuenta el burgense, que apostó por la villa vecina "porque la crecida ya había pasado por El Burgo". De este municipio tiene bonitas imágenes aéreas de las alfombras del Corpus. En su anecdotario, la vez que ayudó a encontrar una vaca que se le había perdido a un amigo. "En una extensión amplia puede resultar difícil, pero con un dron término nos costó dos minutos", cuenta Marcos, que también ha arreglado aparatos a propietarios de drones.

Llegó a la reparación a raíz de un accidente que tuvo con uno de sus aparatos. "Comencé a investigar y no paro hasta detectar el error", confiesa, quitando importancia a una labor que le apasiona. "A veces me envían drones para que los arregle, pero de ahí a dedicarme profesionalmente a ello...". Para volar en San Esteban, De Marcos contaba con los permisos necesarios: hay que comunicar la zona por la que se va a volar el aparato a través de una web oficial para cerciorarse de que la zona aérea no tiene restricciones. En este caso al volar encima del río, solo fue necesario una comunicación.