La Aemet lanza avisos por viento y nieve en Soria para el sábado tras un viernes con más lluvia

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Avisos por viento y nieve en Soria para este sábado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pinta ya de amarillo la provincia cuando los efectos de crecidas e inundaciones siguen plenamente vigentes. Tras la tregua de la lluvia este jueves la borrasca Nils un viernes con abundante lluvia antes de una jornada sabatina especialmente complicada por la mañana.

Lo 'bueno', vista la situación actual, es que las temperaturas bajarán y debería frenarse el deshielo. Lo 'malo', que para el lunes hay una sensible subida de las temperaturas máximas y lo que caiga el sábado puede acabar en los ríos en apenas 48 horas.

Por orden cronológico, este viernes 13 de febrero se espera una nueva jornada de lluvias de cierta abundancia, especialmente hasta el atardecer. Por el momento la Aemet no tiene avisos activos para esta jornada. La cota de nieve irá bajando de 1.500 a 1.100 metros, pero al cortarse en parte las precipitaciones al caer la noche no deberían complicarse las carreteras. Las temperaturas bajarán, especialmente unas máximas que caerán unos tres grados.

El sábado llegará una jornada de avisos amarillos por partida doble: nieve y viento. San Valentín. En el caso de la nieve la Aemet lo ciñe al tercio norte hasta las 15.00 horas con espesores de unos cinco centímetros. La cota de nevada baja a sólo 900 metros aunque las acumulaciones se esperan sobre los 1.200. El centro y sur de la provincia se 'libran'.

Donde sí se ve involucrada toda Soria es en el aviso por fuertes vientos para el mismo sábado. De 6.00 a 18.00 horas se esperan rachas del noroeste que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Superpuesto al aviso en el norte por nieve, la mañana puede ser complicada en Pinares, Tierras Altas y Moncayo. Las temperaturas, frías, pueden ayudar a frenar el deshielo.

El domingo será un día encapotado pero con menores probabilidades de precipitación, como la tarde del sábado. Eso sí, subirán las máximas unos cuatro grados y el viento del oeste hace aconsejable mantener la precaución.

El lunes, la previsión del tiempo de la Aemet no es la idónea para frenar inundaciones y crecidas. Probabilidades muy altas de lluvia y una fuerte subida de temperaturas, que se lleva la cota de nieve a 2.200 metros, pueden dar con la nieve caída el sábado en los ríos de forma brusca. Por ejemplo en Soria capital se esperan entre 5 y 13 grados; en Covaleda, de 4 a 10; en Ágreda, entre 7 y 14 grados; en San Pedro Manrique, de 6 a 13; y en Retortillo de Soria, por completar los puntos cardinales, de 4 a 12 grados. El deshielo puede seguir 'castigando' a una tierra saturada de agua.