Esta es la impresionante riada que arrasa la ribera del Duero a su paso por Soria

El río Duero a su paso por la capital soriana anega las márgenes y deja la ribera intransitable a la espera de calcular los daños

Mario Tejedor
Soria

La ribera del río Duero a su paso por Soria se encuentra sumergida y elementos urbanos como el cangrejo o naturales como la vegetación de ribera han sido engullidos bajo la voraz manta de agua que baja desde el Urbión.

Los arcos de San Juan de Duero están en situación de riesgo y la caseta que hay a su entrada se encuentra sumergida, si bien el monasterio y el claustro no han sufrido daños por ahora.

