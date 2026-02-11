Heraldo-Diario de Soria

Este es el estado del Duero a su paso por la capital: Soria al nivel 2 de alerta por inundaciones

Los paseos en torno al río Duero a su paso por la capital están cortados; pese a ello, muchas personas bajan a conocer el estado de las márgenes

Las márgenes permanecen cortadas

Las márgenes permanecen cortadasMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

Ante la alerta de la CHD, se han precintado los accesos a las márgenes del Duero a su paso por la capital y se pide extremar las precauciones en las zonas próximas al río. La estación de aforo Garray-Soria está en aviso hidrológico amarillo con tendencia ascendente.

Hay seis avisos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) con tres de ellos en nivel rojo. Varias zonas de la provincia viven con tensión el paso de las horas ante la amenaza de nuevas crecidas y la proximidad del agua a sus viviendas.

