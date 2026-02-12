El comité de empresa del Ayuntamiento de Soria denuncia que no le deja grabar una negociación sobre las instalaciones deportivas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Nuevo encontronazo este Jueves lardero en el Ayuntamiento de Soria y el comité de empresa, esta vez por la negociación de los horarios de las instalaciones deportivas municipales, en las que el Consistorio busca un pacto con los trabajadores para conjugar la conciliación familiar sin menoscabo de los usuarios, o al menos esas son las intenciones.

El comité de empresa ha denunciado que no se les ha dejado grabar la sesión: "Acudimos, como siempre, con voluntad de diálogo y de negociación real. Lo que nos encontramos fue muy distinto. El concejal de Personal comunicó al inicio de la reunión que el Ayuntamiento grabaría la sesión 'para facilitar el trabajo de Secretaría'", relatan los sindicatos.

"Cuando la representación de los trabajadores manifestó que, en igualdad de condiciones, también procedería a grabar la reunión, se nos negó expresamente ese derecho. Acto seguido, la parte municipal decidió levantarse de la mesa", explican.

El comité de empresa tilda esta actitud como "inaceptable" y recuerda que "la ley es clara: cualquier persona puede grabar una conversación en la que participa". Se remite para ello al aval "reiterado" de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos. "No se trata de una concesión, sino de un derecho. Un derecho que protege la transparencia, la seguridad jurídica y la posibilidad de defensa ante eventuales manipulaciones o interpretaciones interesadas", subraya el comité.

Se pregunta si tiene miedo el Ayuntamiento de que se graben las reuniones y recuerda que no es la primera vez que ocurre. "Hace unos meses se impidió igualmente la grabación en la comisión paritaria, acusando después a la parte social de actuar de mala fe, cuando fueron ellos los que se levantaron. Resulta paradójico hablar de 'mala fe' cuando se pretende ejercer un control exclusivo sobre lo que se registra y cómo se refleja en actas que, en demasiadas ocasiones, se entregan con retrasos injustificables", manifiestan los sindicatos.

Destacan que la negociación colectiva "no es un trámite formal ni una escenificación política. Es un derecho fundamental. Y ese derecho exige equilibrio, transparencia e igualdad entre las partes".

El comité dice que lo ocurrido demuestra una "preocupante deriva autoritaria que se lleva tiempo ejerciendo en el ayuntamiento", y también se queja de la forma de gestionar las relaciones laborales municipales.

"No se puede exigir confianza mientras se niegan garantías básicas. No se puede hablar de diálogo mientras se imponen condiciones unilaterales", y finalizan advirtiendo que no aceptarán negociaciones "bajo amenazas, imposiciones o desigualdad"