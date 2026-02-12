Vox Soria: "El caos del departamento de personal impide que el presupuesto del 2026 sea válido"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Soria ha votado esta mañana en contra del dictamen que desestima las alegaciones presentadas por los sindicados al presupuesto municipal para 2026. La edil Sara López afirma que el presupuesto está incompleto porque el consistorio no tiene aprobado el documento de la plantilla municipal que es el que permite establecer las necesidades reales.

López ha manifestado que su grupo votará de nuevo en contra del presupuesto para 2026 y ha reiterado esta mañana en comisión informativa que el documento de alegaciones presentado por los sindicatos “pone de manifiesto el absoluto caos en el que está sumido el Ayuntamiento por la nula gestión del equipo de gobierno en asuntos de personal”. Para López, las alegaciones de los sindicatos “constatan que el equipo de gobierno trabaja improvisando. Van apagando fuegos porque no hay una planificación estratégica.”

Desde Vox han puesto el foco en una de las alegaciones sindicales sobre el cobro de los atrasos del año 2025. Afirman que el incremento retributivo aprobado por el Real Decreto, ley 14/2025, obliga a presupuestar una subida salarial del 2% (el 1,5% fijo más el 0,5% variable vinculado al IPC), y que, sin embargo, el gasto total del Capítulo 1 solo crece un 0,61%.

La edil ha explicado que las retribuciones correspondientes a los atrasos están pendientes de cobro por un problema del sistema de nóminas y añade: “Es todo un desastre, mientras los trabajadores no cobran los atrasos correspondientes al 2025 están sufriendo una pérdida directa de su poder adquisitivo porque la inflación continúa subiendo. Luego no reciben una actualización retroactiva, por lo que su salario real disminuye. Y esto es algo que afecta más a los trabajadores con rentas más bajas, por muy Socialista y Obrero que digan las siglas del PSOE”.

Sara López afirma: “El gasto de personal en 2026 se incrementará sin que conste una dotación suficientemente detallada ni estructurada en el presupuesto que se pretende aprobar. Ya lo dijimos en el trámite previo a su aprobación: el capítulo 1 no hay por donde cogerlo, y se puede comprobar entre lo que se presupuesta y lo que se ejecuta”.

La concejal de Vox también ha destacado que además de la plantilla de personal, el Ayuntamiento carece de otros documentos fundamentales para su normal funcionamiento como la RPT, la Valoración de Puestos de Trabajo, el Manual de Funciones, etc. “El caos del departamento, no solo impide la validez del presupuesto, sino que cercena derechos fundamentales de los trabajadores como la carrera profesional, o el principio de que a igual trabajo, igual salario; y algunos de estos documentos llevan más de una década sin aprobarse”.

Para concluir, López ha explicado que las funciones que muchos empleados están desarrollando actualmente no se corresponden con lo que cobran legalmente: "Entendemos plenamente el descontento de los trabajadores y por eso hemos votado no a la propuesta de resolución del equipo de gobierno de desestimar sus alegaciones".