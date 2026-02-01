Denuncian reducción de horario en la piscina Ángel Tejedor de Soria por falta de personal

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La falta de personal obligó el sábado y el domingo a cerrar la piscina Ángel Tejedor, Asperón, antes del horario habitual por la falta de personal para atender las instalaciones, según denunciaron miembros del comité de empresa del Ayuntamiento de Soria, que atribuyen esta circunstancia a «una nefasta gestión y la nula negociación» del equipo de Gobierno municipal.

La piscina adelantó el cierre a las 13.00 horas tanto el sábado como el domingo, aunque el horario habitual es hasta las 15.00 horas, porque el operario debía cubrir una vacante en el polideportivo San Andrés, «dejando forzosamente la de Ángel Tejedor desatendida en su hora punta», indican desde el comité de empresa en un comunicado, ya que ayer se estaba celebrando la actividad municipal Todos al agua, uno de los momentos de más afluencia de familias y menores. Todo ello por tener que ir un trabajador municipal a otra instalación para que se pudiera mantener abierta, añaden.

«La desidia administrativa, la falta de personal y la nefasta gestión desde Personal del Ayuntamiento de Soria han vuelto a cruzar la línea roja», denuncian, pues ha sido recurrentes los cierres en instalaciones como La Juventud por la falta de socorristas entre otras incidencias derivadas.

«No se trata de una avería ni de una causa de fuerza mayor; es la consecuencia directa de una planificación deportiva que hace aguas, una falta de personal, relacionada con una RPT que no fue negociada, en la que existen puestos que llevan años sin cubrirse, y no aumentando otros que son necesarios para mantener los servicios a la ciudadanía», recalca el comunicado remitido por miembros del comité de empresa del Ayuntamiento, que insiste: «Lo que ocurre hoy es el resultado de ignorar las advertencias que el personal de instalaciones ya lanzó en las concentraciones del pasado mes de septiembre. En aquel momento, la plantilla denunció movilizaciones forzosas derivadas de una reorganización que el concejal de Deportes, Manuel Salvador, calificó cínicamente como una optimización de recursos».

El comité ya ha advertido en reiteradas ocasiones que «es imposible dar servicio con el personal actual, mermado por la falta de cobertura de las plazas marcas en la propia relación de puestos de trabajo (RPT).

En ese sentido, exige «la cobertura inmediata de las plazas vacantes y una rectificación política», por la «ineptitud» de las Concejalías de Deportes y Personal, e insiste, «si los concejales Manuel Salvador y Éder García consideran que dejar a la ciudad sin piscina es optimizar recursos, es evidente que no están capacitados para gestionar sus respectivas concejalías». De esto también hace «cómplice» al alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, ya que «mantiene que la gestión va por la línea adecuada mientras los ciudadanos encuentran las persianas bajadas».

«Soria no puede aspirar a ser un referente deportivo si ni siquiera es capaz de garantizar que sus piscinas permanezcan abiertas durante el fin de semana», critican desde el comité de empresa.