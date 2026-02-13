La Junta asegura que servicios y empresas del PEMA funcionan con normalidad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

A pesar del episodio de inundaciones que está afectando a buena parte del territorio provincial, que ocasionó que ya el pasado martes día 10 se activase el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) en la provincia de Soria, desde la Delegación Territorial de la Junta confirman que todos los servicios comunes del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) y las empresas instaladas en este espacio industrial están funcionando con normalidad.

Únicamente reseña algunas incomodidades que puedan generarse por la obstrucción de alcantarillas en los viales, producida por el caudal y arrastre de material en suspensión.