La borrasca Nils deja ocho carreteras de Soria con cortes por inundaciones, un aviso por lluvia en la A-2 y otro por nieve en Oncala

La borrasca Nils azota con fuerza a Soria, no tanto por la cantidad de lluvia como por los efectos acumulados de crecidas de ríos e inundaciones. Los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 12.30 horas de este viernes son elocuentes: ocho tramos de carretera cortados por inundaciones, otros tres inundados pero aún transitables, un aviso por nieve en Oncala y otro por lluvia en toda la autovía A-2 ("pavimento deslizante") a su paso por Soria, amén del corte del puente y la pasarela de Almazán.

De oeste a este de Soria, que es el recorrido que está haciendo el frente, la primera carretera cortada es la SO-P-4009 en unos 11 kilómetros entre los términos de Langa de Duero y San Esteban de Gormaz. Lleva así varios días. Aparecen también dos vías en las inmediaciones de Valdemaluque, con 700 metros cerrados al tráfico en la SO-P-5116 y algo más de un kilómetro en la SO-P-5117.

La SO-P-5026 en el entrono del Sabinar de Calatañazor y Muriel de la Fuente tiene un corte de casi medio kilómetro. La SO-P-6103 en El Royo tiene cortados más de dos kilómetros por las inundaciones. El término royano alberga además dos tramos afectados por el agua pero transitables por precaución en la SO-820, la carretera que le une con Vinuesa. Hasta ahora sólo estaba bajo aviso de la DGT el más cercano a la localidad pero ahora aparece otro unos kilómetros más adelante.

La SO-P-6007, desde el puente de Garray hacia Tardesillas, sigue cortada en más de kilómetro y medio. La carretera de Los Rábanos a Cubo de la Solana (SO-P-3228) tiene también un largo corte desde su inicio. No es la única afección recogida por la DGT en Cubo. También está cortada la SO-P-3001.

En Almazán, parte del corte del puente medieval y la pasarela peatonal en el centro de la localidad, el kilómetro 72 de la CL-101 tiene inundado el arcén derecho. Está "transitable con precaución". Cabe recordar que la CL-101 también tiene un aviso desde Ágreda por el deterioro del firme tras el paso de las borrascas.

La ronda de datos oficiales a las 12.30 horas también incluye un aviso por "pavimento deslizante" en la autovía A-2 entre Ariza (Zaragoza) y Madrid, englobando todo el trazado soriano. La causa es la lluvia y es un aviso sin restricciones.

Y de remate, nieve. En la SO-615 a su paso por el puerto de Oncala la DGT mantiene un aviso por nevada, eso sí, de nivel verde. Los vehículos pesados tienen prohibido adelantar pero no hay cortes ni obligación de cadenas. Cabe recordar que para el sábado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene otro aviso por nieve en el tercio norte de Soria, además de uno generalizado por viento.

En resumen, la borrasca Nils termina de coronar una sucesión de precipitaciones y deshielos que ponen en jaque al tráfico en buena parte de la provincia. Precaución, seguir las informaciones en tiempo real y evitar desplazamientos innecesarios son consejos clave en la provincia de Soria.