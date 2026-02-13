Heraldo-Diario de Soria

Carnaval en Soria: Un gran zeppelin recorre el Collado

La compañía La Baldufa ofrece un espectáculo para alegrar los corazones mojados

La lluvia no amedrenta las ganas de diversión

La lluvia no amedrenta las ganas de diversión


Mario Tejedor
Soria





Después de la cancelación de los cabezudos y de la suspensión en pleno acto del concierto de Monipolio todo hacía prever que el de la tarde iba a ser otro espectáculo a sumar a la lista de éxitos de la lluvia frente a la diversión carnavalesca, sin embargo, la fiesta pudo con ella, y, paraguas en mano, niños y mayores disfrutaron con el espectáculo itinerante que ofreció La Baldufa y su gran zeppelín por las calles de Soria.

Mañana de nuevo las celebraciones no pararán y aquí puedes consultar el programa para no perderte ninguno de los actos.

