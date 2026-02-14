Serrano avanza desalojos en pueblos de Soria por las crecidas y el Duero se desborda en Langa

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las crecidas e inundaciones del río Duero y sus afluentes van reduciéndose en la cabecera y trasladando graves complicaciones hacia su cauce medio. Preocupaban posibles desalojos, confirmados minutos después, en barrios de San Esteban de Gormaz y en todo Soto de San Esteban y Pedraja de San Esteban, según avanzó el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano. Mientras, en Langa de Duero está completamente desbordado y ya deja sumergidas instalaciones deportivas, campos y parcelas.

"La situación actual está muy complicada. Yo acabo de llegar ahora aquí de un Cecopi", avanzó Serrano en la apertura de la Feria de la Trufa de Abejar. "Ha sido a las 7.00 horas cuando me ha llamado un vecino para decirme que estaba entrando el agua en su casa. Me he puesto en contacto con Protección Civil, nos hemos puesto en contacto con el CECOPI. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer ahora es salvar la situación. Es decir, se están evacuando familias, se está planteando evacuar pueblos enteros. Eso creo que es lo urgente".

Desbordamiento del Duero en San Esteban de Gormaz.

El presidente de la institución provincial soriana reiteró que "lo urgente es a ver qué hacemos con Soto de San Esteban, a ver qué hacemos con barrios enteros de de San Esteban, a ver qué hacemos con la pedanía de de Pedraja. Se me ha cortado cuando llegaba aquí y ya no he podido volver a conectarme, la propuesta era de evacuar".

Serrano valoró también la gestión e información de este episodio y mostró su palpable malestar por determinadas situaciones. "Habrá que ver también qué ha ocurrido". Aseveró que en un CECOPI anterior se habló de que el embalse de la Cuerda del Pozo estaba a "un 98% de capacidad" y "nos dijeron que no se iba a pasar de 135 metros cúbicos por segundo y en las propias pantallas de de la Confederación Hidrográfica del Duero podéis ver cómo se está evacuando a 156, 157 metros cúbicos por segundo".

"Si a eso le unimos que hay otros ríos que están también aportando", prosiguió el presidente y además sanestebeño, "pues está dando circunstancias como las que están ocurriendo en San Esteban. Yo esta mañana en el CECOPI me he quejado, ya he dicho que me sentía engañado, porque el otro día los datos que que nos dieron era los que os acabo de trasladar. Tuvieron el compromiso de avisar a todos los alcaldes si se producía un desembalse mayor".

Sin embargo "esta mañana nos dicen que miremos en la página web. Hombre, pues yo entiendo que hay muchos alcaldes que tienen su trabajo, que no viven de la política, que no están para estar todo el día mirando en la página web y lo que más me preocupa es que nadie, nadie, nadie ha sido capaces de decirnos, porque hasta las 12 de la mañana no nos lo iban a comunicar, si la lámina de agua iba a crecer o no. No lo saben, lo desconocen".

Antes esta situación Serrano denunció que "podemos estar en la situación de evacuar estas zonas y dentro de una hora o dentro de un día, pues tengamos que evacuar el pueblo entero. Esa incertidumbre yo creo que no se puede tener, que a los vecinos no se les puede tener así, que a los alcaldes no se les puede tener así, que los medios con los que tenemos que programar todo esto lo tenemos que tener pues bien estudiado y que no lo podemos dejar pues un poco a ver lo que van a decidir hoy a las 12 de la mañana y que ya nos lo comunicarán".

Soto de San Esteban, Pedraja de San Esteban y San Esteban de Gormaz "básicamente son las tres zonas más afectadas. Está cortada la carretera de Soto a San Esteban. Les he dicho que mirasen a ver si a través de Aldea se podría evacuar y si no, pues bueno, pues habría un grave problema. Está creciendo, las últimas fotos que he visto, está llegando el agua a la calle que sube para la Plaza Mayor de San Esteban, para que se hagan una idea de del nivel del agua".

"Y claro", prosiguió Benito Serrano, "toda la zona de la residencia de ancianos, toda la zona del barrio de Las Tenerías que está a la salida del pueblo, toda la zona de lo que es el centro médico, toda esa zona de la N-110... ese ramal de del puente, prácticamente lo está ocupando todo el agua".

El presidente de la Diputación insistió en que "ahora mismo tenemos fotos, tenemos vídeos donde se ve que el agua está a esa altura. E insisto, si no es ese el problema, que ya lo es. El problema es la incertidumbre de qué va a pasar, de si esto va a subir un metro más o va a subir un metro menos. En el CECOPI, hace 20 minutos a mí nadie me lo ha me lo ha sabido decir".

El en CECOPI "al final se ha empezado a hablar de las medidas que íbamos a tomar, a mí me parece fundamental. Las medidas que que se están tomando, las medidas que vamos a tomar, pero también la previsión, porque evidentemente si no nos dicen si va a subir un metro más dentro de unas horas o va a bajar, las previsiones lógicamente no pueden ser las mismas", concluyó Serrano.