La Guardia Civil evacúa a 7 personas de una vivienda y del camping de San Esteban de Gormaz
La Subdelegación del Gobierno recomienda evitar riberas, cauces, pasos inundables y zonas próximas al río
La Guardia Civil de Soria ha evacuado a cuatro personas de una vivienda situada aguas abajo del puente de San Esteban de Gormaz al verse afectada por las inundaciones que estos días están asolando distintos municipios de la provincia.
Según informaron desde la Subdelegación del Gobierno en Soria, a través de sus redes sociales, la Guardia Civil ha evacuado también a tres personas en la zona del camping sanestebeño por los mismos motivos.
En este sentido, la Subdelegación solicita que se extreme la precaución ante el riesgo de inundaciones. Es necesario evitar riberas, cauces, pasos inundables y zonas próximas al río.
"No cruces tramos con agua, aunque parezcan de poca profundidad", recomiendan desde la Subdelegación del Gobierno.