Soria Ya denuncia la "falta de democracia" tras ser excluida de los debates electorales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria Ya y UPL reclaman su inclusión en los debates electorales de cara a las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15 de marzo tras la negativa de la Junta Electoral de Castilla y León. A su juicio el único requisito legal es haber contado con grupo parlamentario propio durante la legislatura y ambas formaciones han conformado uno con seis procuradores.

A través de un comunicado indican que Soria Ya y Unión del Pueblo Leonés (UPL) han interpuesto recurso ante la Junta Electoral Central contra la resolución de la Junta Electoral de Castilla y León que les impide participar en los debates electorales entre candidatos a la Presidencia de la Junta previstos para el 15 de marzo. Ambas formaciones consideran que la decisión vulnera la Ley Electoral de Castilla y León y supone un ataque directo al pluralismo político. La resolución deniega la participación de Ángel Ceña y Alicia Gallego, candidata de UPL, en dichos debates.

Desde Soria Ya recuerdan que constituyeron grupo parlamentario propio al inicio de la XI Legislatura con seis procuradores, tres sorianistas y tres de UPL. La ley establece como único requisito para participar en los debates contar con grupo parlamentario propio, sin exigir porcentajes mínimos de voto ni condiciones adicionales.

«Hemos sido grupo parlamentario propio durante cuatro años y ahora pretenden decir que no lo somos a efectos de los debates. Es una incoherencia absoluta», ha señalado Ángel Ceña. Para Soria Ya se trata de una interpretación torticera de las leyes que atenta contra la pluralidad que existe en Castilla y León y silencia la voz de los miles de leoneses y sorianos que les votaron. «Es de vergüenza. Parece que quieren callarnos a los que de verdad queremos hablar de los problemas de Soria y de León. Atenta contra la democracia».

Desde ambas formaciones consideran que excluir a fuerzas con grupo parlamentario propio altera la igualdad de oportunidades electorales y limita el pluralismo político, vulnerando además los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 y 23 de la Constitución.

En el recurso solicitan que se declare la nulidad de los acuerdos impugnados, que se reconozca su derecho a participar en los debates y que se adopten las medidas necesarias para garantizar su presencia en condiciones de igualdad . «Tomamos nota. ¿De qué tienen miedo?».