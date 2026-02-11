Ya es oficial: Estas son las 12 opciones que los sorianos podrán votar en las elecciones de Castilla y León el 15-M

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Ya es oficial, las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo han cerrado el plazo de presentación de candidaturas y en el caso de Soria se podrá decidir entre 12 opciones. Además de los partidos tradicionales y que concentrarán la mayoría del voto, en Soria también habrá otro tipo de opciones como el partido de Alvise, Se acabó la Fiesta, Pacma, la vuelta de Ciudadanos o Escaños de Blanco para dejar Escaños Vacío. Las candidaturas se han publicado en la edición del 11 de febrero en el Bocyl y son estas:

1. Partido Popular (PP). Ya conocida, con la actual consejera de Educación, Rocío Lucas, como número uno. El resto de la lista la conforman, por orden, José Damián Ferrero, Irene Carmona, Ángel Barca y Úrsula Sanz. Como suplentes figuran Jesús Ángel Peregrina, Begoña Martínez y Carlos González.

2. Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La candidatura la lidera el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, candidato también a la Presidencia de la Junta por el PSOE. Esther Pérez, Jesús Cedazo, Ana Alegre y José Peñalba completan la lista con Carolina Romero, José Javier Gómez Pardo y Gemma Hernández como suplentes.

3. Soria Ya. La formación sorianista afronta sus segundas autonómica con el reto de volver a ser la fuerza más votada como en 2022. La lista vuelve a estar liderada por Ángel Ceña, actual portavoz en Cortes, con Inmaculada Ramos y José Antonio Palomar completando los tres primeros puestos. Jaoine Ovejero y Joel Martínez cierran la candidatura con María Concepción Álvarez, Fernando del Amo y Sandra León como suplentes.

4. Nueve Castilla y León (NueveCyL). Una de las novedades. La formación debuta bajo el liderazgo de la exconsejera popular, Silvia Clemente. En Soria la lista la lidera la exconcejal del PP en la capital, María José Fuentes. Completan la lista José Ernesto Alcántara, Laura Hernández, José Antonio Gómez de la Iglesia y María Cruz Llorente Tierno.

5. Podemos-Alianza Verde. La formación morada, después de no alcanzar un acuerdo con IU se presenta con una lista que lidera el concejal de Ólvega, Mario Calonge, otros históricos de la formación en Soria como Patrocinio Hernández Aranda, Jorge Ramiro, María Luisa Muñoz y Nicasio Martínez completando la candidatura.

6. Vox. Aupado por el viento favorable y con la intención de lograr al fin representación por la provincia, Vox lanza una lista con el alcalde de Villasayas, Miguel Contreras, como número uno y los concejales de la capital, Sara López y Fernando Castillo en los siguientes puestos. María Soledad López y Alberto Peñuelas completan la lista con Esther García, Mariano Pascual y María del Carmen Fernández como suplentes.

7. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs). Tras asentarse en las últimas citas electorales, Cs regresa para mantener vivo el partido con una lista que lidera Julián Ruiz Navazo. Belén Redondo, Raúl Rejas, Marina Cabrero y José Luis Alonso completan la lista.

8. Escaños En Blanco para dejar Escaños Vacíos. (Escaños en Blanco). Una de las opciones exóticas. La lista está liderada por Francisco Javier Benítez, con María del Pilar Medina, Juan Jesús Gil, Raquel Miguel y Alfredo Arango completando la candidatura.

9-Izquierda Unida, Sumar, Verdes Equo, En Común. (IU-MS-VQ). La denominada izquierda a la izquierda del PSOE, sin acuerdo con Podemos, el número 1 es para el histórico Enrique García, con Milagros Solano, Gonzalo Moreno, Teresa Madrid y José Alberto Lorenzo para cerrar la candidatura.

10.- Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA). El partido animalista vuelve a presentar lista por Soria con Alfonso Caamaño como número uno y con Irene Marcos, Francisco Quiñones, Marta Jimeno y Jesús Jiménez.

11.- Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC). Habitual en las citas electorales, en esta ocasión Gonzalo Arancón está el frente con Cristina Díez, Carlos Gómez, María Isabel Esteban y Manuel Ibón García como candidatos.

12.- Se Acabó la Fiesta (SALF). La formación que lidera el agitador Alvise Pérez presenta lista en Soria con José María Córdoba como número uno, y Vanesa Toro, David Cavero, Tamara Vara y Juan Pedro Romero completando la lista.