El desembalse en Cuerda del Pozo baja aunque la salida de agua sigue en nivel rojo de la CHD

El desembalse de agua en pantano de Cuerda del Pozo hacia el río Duero baja sustancialmente con los datos disponibles a las 14.00 horas de este sábado. De hecho, es el mínimo registrado desde el martes por la tarde. Aún así la salida de agua sigue en nivel rojo de alerta según la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

A mediodía del sábado salen de las compuertas 117 metros cúbicos por segundo, cuando los datos de los últimos días estaban entre 145 y 150 metros cúbicos por segundo. Valores que siguen siendo muy altos para lo habitual pero que amortiguan en parte la aportación a un Duero desbocado aguas abajo y creando serios problemas en San Esteban de Gormaz o Langa de Duero.

En la tarde del martes 10 de febrero se rebasaron por primera vez los 100 metros cúbicos por segundo, con 110 a las 20.00 horas. A partir de entonces se incrementó la suelta de agua en torno al 30%. Cabe recordar que aunque el desembalse permite regular el caudal tras la presa, numerosos ríos afluentes carecen de estos sistemas y hacen que las cifras sean muy variables aguas abajo.

Siempre según la información de la CHD, la tendencia es a la baja, con la flecha marcando claramente la intención de ir cortando caudal. De hecho, en lo que se ha tardado en redactar esta noticia se ha cerrado un hectómetro cúbico más respecto a lo que bajaba al inicio. La Confederación señala que "mañana domingo se prevé una jornada en la que prácticamente no habrá precipitaciones" dentro de la borrasca Orlana.

La gestión de los desembalses de la CHD en los últimos días ha sido motivo de protestas desde varios frentes, desde el PP al Ayuntamiento de Langa de Duero, la Diputación e incluso particulares a través de las redes sociales. El ente defiende que "se ha ido ajustando de manera progresiva el volumen de agua desembalsada, procurando en todo momento que estos incrementos fueran los mínimos necesarios. En este sentido, cabe recordar que todos los embalses comenzaron a desembalsar de manera preventiva hace ya varios días".