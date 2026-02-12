Garray vive una situación crítica por las inundaciones (fotos)

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
Actualizado:
Los bomberos y el resto de personal de emergencias trabajan a destajo para sacar agua de los bajos inundados y rescatar a un perro de un merendero, donde encontraron a otro can ahogado.
Las próximas horas serán decisivas pues el embalse de la Cuerda del Pozo sigue soltando agua y la previsión es de más lluvia en las próximas horas.
Garray en situación crítica por las inundaciones
