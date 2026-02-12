Heraldo-Diario de Soria

Garray vive una situación crítica por las inundaciones (fotos)

Un perro muere ahogado ya que se encontraba encerrado en un merendero de la zona inundable, los bomberos rescatan otro del mismo lugar

El personal de emergencias trabajó a destajo para paliar los problemas de la riada

El personal de emergencias trabajó a destajo para paliar los problemas de la riadaMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

Los bomberos y el resto de personal de emergencias trabajan a destajo para sacar agua de los bajos inundados y rescatar a un perro de un merendero, donde encontraron a otro can ahogado. 

Las próximas horas serán decisivas pues el embalse de la Cuerda del Pozo sigue soltando agua y la previsión es de más lluvia en las próximas horas.

