La Dirección General de Tráfico (DGT) contabiliza hasta 16 incidencias en las carreteras provinciales afectadas por el episodio de inundaciones y balsas de agua. Según el listado de vialidades activas de la DGT a esta hora la provincia de Soria registra 13 tramos cerrados al tráfico en todos los carriles y 3 tramos con condiciones difíciles de circulación por episodios de inundación y lluvia.

San Esteban de Gormaz: SO-P-4003 (0,0-2,0), SO-P-4009 (0,0-5,0) y SO-P-4216 (0,0-5,0). Motivo: inundación. Situación: cerrado.

Berlanga de Duero: SO-P-4138 (0,08-0,91). Motivo: inundación. Situación: cerrado.

Langa de Duero - Alcubilla de Avellaneda: SO-P-5205 (3,5-7,0). Motivo: inundación. Situación: cerrado.

Valdemaluque: SO-P-5116 (0,0-0,7) y SO-P-5117 (0,0-1,2). Motivo: inundación. Situación: cerrado.

Cubo de la Solana: SO-P-3001 (15,2-18,9). Motivo: inundación. Situación: cerrado.

Los Rábanos - Cubo de la Solana: SO-P-3228 (0,0-3,7). Motivo: inundación. Situación: cerrado.

Calatañazor - Cabrejas del Pinar: SO-P-5026 (4,5-4,9). Motivo: inundación. Situación: cerrado.

El Royo: SO-P-6103 (0,0-2,09). Motivo: inundación. Situación: cerrado.

Garray: SO-P-6007 (0,1-1,62). Motivo: inundación. Situación: cerrado.

Langa de Duero - San Esteban de Gormaz: SO-P-4009 (16,45-5,7). Motivo: inundación. Situación: cerrado.

Almazán: CL-101 (pk 72,0). Motivo: inundación. Situación: condiciones difíciles de circulación (carril derecho).

El Royo: SO-820 (22,0-22,5 y 24,0-24,3). Motivo: inundación. Situación: condiciones difíciles de circulación.

Las incidencias se concentran, sobre todo, en los términos de San Esteban de Gormaz, Valdemaluque, El Royo, Langa de Duero, Cubo de la Solana, Garray y Berlanga de Duero. La DGT refiere condiciones difíciles de circulación en la CL-101 (pk 72,0,carril derecho, Almazán) y en dos tramos de la SO-820 (pk 22,0 a 22,5 y pk 24,0 a 24,3, El Royo).

En relación con la coordinación institucional, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) traslada de forma puntual al órgano competente del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (INUNCYL), de la Junta de Castilla y León, las previsiones y las maniobras previstas de gestión hidrológica.

Este intercambio activa el protocolo establecido, que atribuye al Centro de Coordinación la tarea de mantener al tanto a todos los agentes que intervienen en la emergencia, incluidos los ayuntamientos afectados.

Asimismo, la CHD redujo este sábado la salida de agua del embalse de la Cuerda del Pozo al entorno de 115 metros cúbicos por segundo. El estado de los ríos puede seguirse en tiempo real en la web www.saihduero.es

Las administraciones y servicios de emergencia piden a la ciudadanía máxima prudencia, atención a los avisos oficiales y evitación de desplazamientos por zonas inundables o vías con restricción de paso. Se recomienda consultar de forma permanente los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el estado de carreteras y medidas de protección civil.