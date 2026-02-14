El alcalde de Langa de Duero: "Tenemos el agua a la puerta ya de nuestras casas"

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La localidad soriana de Langa de Duero amaneció inundada. "Hoy tenemos el agua a la puerta ya de nuestras casas, se ha inundado todo el complejo del polideportivo, las piscinas, nos llega hasta la depuradora y va en aumento", señaló el alcalde ribereño, Iván Andrés, quien denunció que no les informaron de que esta situación podía ocurrir. "Por desgracia, las previsiones no las sabíamos, nadie nos había comunicado nada de que se esperase esta fuerte crecida y la verdad es que para nosotros ha sido una mala sorpresa amanecer hoy así en Langa de Duero", manifestó el regidor, trasladando la "incertidumbre" por lo que pueda suceder a continuación.

"Creemos que no hay previsión, que no ha habido planificación", afirmó, en clara referencia a la Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, la encargada de los desembalses. "Nadie nos ha llamado, nadie nos dice nada. La verdad es que yo creo que deberíamos estar más pendientes de lo que hacemos todas las administraciones, estar en una constante comunicación y lo único que veo aquí es que no hay nada de planificación", continuó el alcalde de la localidad.

Según apuntó Andrés: "Llevamos un montón de días viendo cómo solo sube el Duero. Yo creo que se tenía que haber hecho preventivos y anteriormente haber ido liberando agua en cortos tramos y con un flujo más pequeño y no haber esperado hasta que el embalse esté a más del 90% sino empezar a soltar agua. Con los niveles sobrepasando los 100 m³ ó 142 m³ que veía yo esta mañana, que estaban entrando en embalses y mirando cómo está la Cuerda del Pozo y estaba liberando más de 140 m³. En la estación de Gormaz, la más próxima que hay aquí a Langa de Duero, ahora mismo veíamos cómo estaban pasando casi 270 m³ segundo", detalló el regidor langueño, insistiendo en que "se tenía que haber hecho una planificación mucho mejor, haber intentado sobre todo coordinar y sobre todo intentar aliviar los pantanos para no esperarnos a que estén al máximo y soltar a lo bruto y ahora que tengamos estos problemas".

"Lo que más me duele", confesó, es que no hayan recibido "ni una sola llamada, ni ningún tipo de comunicado y aquí estamos todos", añadió en referencia a la situación río arriba, en las zonas altas de Soria. "Por desgracia también están mal, pues imagínate aquí a la Ribera, que estamos acabando la provincia, todo lo que arrastra de arroyos, afluentes, más todo lo que viene por el Duero, cómo lo tenemos. Pero aquí seguimos sin saber nada, intentando trabajar, luchar, agradeciendo sobre todo a los vecinos y a toda la gente que se está acercando a echar una mano. Esperemos que alguien se decida a llamarnos o a contar con nosotros o intentar preocuparse por cómo estamos", concluyó.