El pantano de la Cuerda del Pozo baja 2 puntos y se sitúa al 85,82% de su capacidad

Presa del pantano de la Cuerda del Pozo desembalsando agua este domingo.HDS

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 213,492 hectómetros cúbicos de agua, el 85,82% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 218,191 hectómetros cúbicos, el 87,71%.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 173,398 hectómetros cúbicos de agua, el 69,70% de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 115,00 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de -4,699 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 92,90 litros por metro cuadrado.