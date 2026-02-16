El pantano de la Cuerda del Pozo baja 2 puntos y se sitúa al 85,82% de su capacidad
Las precipitaciones registradas durante la semana han sido de 92,90 litros por metro cuadrado
El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 213,492 hectómetros cúbicos de agua, el 85,82% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 218,191 hectómetros cúbicos, el 87,71%.
El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 173,398 hectómetros cúbicos de agua, el 69,70% de su capacidad.
La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 115,00 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de -4,699 hectómetros cúbicos.
Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 92,90 litros por metro cuadrado.