Las inundaciones dejan nueve carreteras de Soria cortadas este lunes

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las carreteras de Soria siguen sufriendo los afectos de las inundaciones. En la mañana de este lunes, la Diputación Provincial de Soria contabiliza hasta nueve cortes en su red. La autonómica y la nacional se han recuperado de las afecciones aunque la CL-101 sigue con un aviso de la Dirección General de Tráfico (DGT) por los daños en el firme. Asimismo hay dos avisos por nieve en la zona de Oncala.

Estas son las carreteras de Soria cortadas por las inundaciones:

SO-P-4004: cortada entre Langa de Duero y PK 2+300.

y PK 2+300. SO-P-4009 San Esteban de Gormaz - Langa de Duero : cortada en su totalidad.

- : cortada en su totalidad. SO-P-4123: cortada entre PPKK 4+500 al 8+800 y en PK 14+000, entre Fresno de Caracena y La Rasa .

y . SO-P-4126: previsión de corte entre PPKK 0+000 al 1+160.

SO-P-4138: cortada entre PPKK 0+000 al 0+750.

SO-P-4216: cortada entre PPKK 0+000 al 5+000, entre San Esteban y Olmillos .

y . SO-P-4228 Navapalos - Vildé : cortada en su totalidad.

- : cortada en su totalidad. SO-P-5026 Calatañazor - Muriel de la Fuente : cortada entre PPKK 4+500 a 4+900.

- : cortada entre PPKK 4+500 a 4+900. SO-P-6007 Garray - Tardesillas: cortada entre PPKK 0+100 a 1+600.

Por otro lado, la DGT marca un aviso de nivel verde por nieve en la SO-850 en la zona de Oncala. Afecta del punto kilométrico 0 al 5 y la única restricción es la prohibición de adelantar para vehículos pesados por "nevada". Asimismo en la SO-615, la del puerto de Oncala, se reproduce esta situación entre el kilómetro 15 y el 21.